बेहतरीन खाने का आनंद लेना चाहते हैं? भारत के राज्यों की इन राजधानियों का करें रुख

भारत अपने अलग-अलग तरह के खाने के लिए जाना जाता है। यहां का खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि देश की संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाता है। हर राज्य और शहर में अलग-अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जो वहां की मिट्टी और लोगों की जीवनशैली को दर्शाते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो भारत के राज्यों की इन राजधानियों का रुख जरूर करें, जो अपने खान-पान के लिए बेहद मशहूर हैं।

#1 लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने शाही अंदाज के साथ-साथ अपने खान-पान के लिए दुनियाभर में मशहूर है। इसे 'गैस्ट्रोनॉमी का शहर' के खिताब से भी नवाजा गया था। यह शहर अपने अवधी खाने की समृद्ध शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें धीमी आंच पर पकाए गए शोरबे, सुगंधित बिरयानी और प्रतिष्ठित कबाब शामिल हैं। साथ ही यहां की चाट, रोटियां, मलाई मक्खन और पान गिलौरी जैसा शाकाहारी खाना भी बहुत मशहूर है।

#2 कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। यह शहर अपनी मिठाइयों के लिए मशहूर है। यहां का रसगुल्ला, रसमलाई और मिष्ठी दोई का कोई जवाब नहीं। इसके अलावा यहां के सड़क किनारे मिलने वाले खाने जैसे पान, काठी रोल और तले स्नैक्स भी बहुत लोकप्रिय हैं। कोलकाता में बंगाली खाने का आनंद लेने के लिए कई खाने की जगहें हैं। यहां पर आप मशहूर बंगाली थाली का भी स्वाद ले सकते हैं।

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#3 लुधियाना पंजाब के लुधियाना में भी कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, जो आपकी भूख मिटाने के साथ-साथ आपके मुंह में पानी भी ला देंगे। यहां के सड़क किनारे मिलने वाले खाने में गोलगप्पे, समोसे, कुलचे और छोले-भटूरे बहुत ही मशहूर हैं। इसके अलावा यहां के पारंपरिक पंजाबी व्यंजन, जैसे सरसों का साग, मक्के की रोटी, आलू-गोभी और छोले-भटूरे भी बहुत पसंद किए जाते हैं। यहां पर आप लुधियाना की मशहूर खाने की गलियों का भी रुख कर सकते हैं।

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#4 हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद अपनी बिरयानी के लिए पूरे देश में मशहूर है। यहां की हयात बिरयानी, अलामेदा बिरयानी और सब्जी वाली बिरयानी का स्वाद लेने के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं। इसके अलावा हैदराबाद का शीर-खुरमा जैसे अन्य व्यंजन भी बहुत पसंद किए जाते हैं। यहां पर आपको कई मशहूर खाने की जगहें मिल जाएंगी, जहां आप इन व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां की मिठाइयां भी बहुत अनोखी होती हैं।