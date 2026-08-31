थैरेपी जैसे लगने वाले शौक

थैरेपी जैसे लगने वाले 5 शौक, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए होते हैं आरामदायक

लेखन सयाली 04:48 pm Aug 31, 202604:48 pm

क्या है खबर?

थैरेपी एक ऐसा तरीका है, जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप किसी थैरेपी की तलाश में हैं, जो आपको तनावमुक्त और खुशहाल बनाए तो कुछ खास शौक को दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। ये शौक न केवल आपका मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि आपको नई चीजें सीखने और खुद को व्यक्त करने का मौका भी देते हैं। आइए कुछ ऐसे शौक जानते हैं, जो आपकी थैरेपी का हिस्सा बन सकते हैं।