रात भर पार्टी करने के बाद ऐसे दिखें तरोताजा, नहीं होगी कोई दिक्कत
क्या है खबर?
रात भर पार्टी करने से अगली सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। चेहरे पर थकान और सुस्ती देखने को मिलती है, जिससे आप न जाने कितनी बार शर्मिंदगी महसूस करते होंगे। हालांकि, आप चाहें तो कुछ आसान टिप्स अपनाकर पार्टी के बाद भी तरोताजा दिख सकते हैं। ये टिप्स न केवल आपको बेहतर महसूस कराएंगे, बल्कि आपके चेहरे की चमक भी बढ़ाएंगे और आपको तरोताजा दिखाएंगे। आइए इन टिप्स के बारे में जानते हैं।
#1
आंखों की सूजन को ऐसे करें कम
पार्टी के कारण आंखों की सूजन एक आम समस्या है। इसके लिए आप ठंडे पानी में एक कपड़ा भिगोकर आंखों पर रखें या फिर खीरे के टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठंडे पानी से आंखों को धोने से भी ताजगी महसूस होती है। इसके अलावा आप आंखों की सूजन कम करने के लिए टी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए पहले टी बैग को कुछ देर ठंडा कर लें, फिर इसे अपनी आंखों पर रखें।
#2
चेहरे की सफाई करें
पार्टी के बाद चेहरे की सफाई बहुत जरूरी है। इसके लिए एक हल्का फेसवॉश या फिर गुलाब जल का इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा की गंदगी दूर होगी और चेहरा तरोताजा लगेगा।
अगर आपके पास समय कम है तो आप हल्के सफाई वाले पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह त्वचा को गहराई से साफ करता है और चेहरे पर ताजगी लाता है। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।
#3
नमी देने वाला टोनर लगाएं
नमी देने वाला टोनर आपके चेहरे की नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है और इसे तरोताजा महसूस कराएगा।
इसके लिए गुलाब जल या खीरे का रस भी अच्छा विकल्प हो सकता है। ये प्राकृतिक टोनर आपकी त्वचा को पोषित करते हैं और इसे मुलायम बनाते हैं।
टोनर लगाने से पहले अपने चेहरे को हल्के हाथों से थपथपाएं ताकि टोनर अच्छी तरह से अवशोषित हो सके। इससे आपकी त्वचा और भी निखरी हुई लगेगी।
#4
मॉइस्चराइजर लगाएं
चेहरे की नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है।
इसके लिए हल्का और गैर-चिपचिपा मॉइस्चराइजर का चयन करें, जो जल्दी अवशोषित हो जाए। यह आपकी त्वचा को पोषण देता है और इसे मुलायम बनाता है।
अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो जेल आधारित मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, जो हल्का होता है और चिपचिपा नहीं लगता। इससे आपकी त्वचा तरोताजा और स्वस्थ दिखेगी।
#5
होंठों को नमी दें
होंठों की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि चेहरे की। इसके लिए आप लिप बाम या फिर नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये आपके होंठों को नमी देते हैं और उन्हें फटने से बचाते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप होंठों की सफाई भी कर सकते हैं, जो आपके होंठों की मृत त्वचा को हटाएगा और उन्हें मुलायम बनाएगा। इससे आपके होंठ तरोताजा और स्वस्थ दिखेंगे।