रात भर पार्टी करने के बाद ऐसे दिखें तरोताजा, नहीं होगी कोई दिक्कत

पार्टी के कारण आंखों की सूजन एक आम समस्या है। इसके लिए आप ठंडे पानी में एक कपड़ा भिगोकर आंखों पर रखें या फिर खीरे के टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

ठंडे पानी से आंखों को धोने से भी ताजगी महसूस होती है। इसके अलावा आप आंखों की सूजन कम करने के लिए टी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके लिए पहले टी बैग को कुछ देर ठंडा कर लें, फिर इसे अपनी आंखों पर रखें।