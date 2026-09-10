स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है लोंगान, जानिए इसके 5 प्रमुख फायदे

लोंगान का सेवन दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक है।

इसके अलावा इसमें मौजूद तत्व खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं और नसों को साफ रखने में मदद करते हैं। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।