लोहड़ी पर नई दुल्हन पहन सकती है ये कपड़े, दिखेंगी स्टाइलिश 

लोहड़ी पंजाबियों का एक प्रमुख त्योहार है। इस मौके पर नई दुल्हन को अपने पहले लोहड़ी के अवसर पर पारंपरिक कपड़े पहनने चाहिए। पारंपरिक कपड़े न केवल आपको खास महसूस कराएंगे, बल्कि आपके लुक को भी निखारेंगे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे परिधान और गहनों के बारे में बताएंगे, जो आपकी पहली लोहड़ी को और भी खास बना देंगे। सही परिधान चुनने से आपका लुक निखर जाएगा और आप इस त्योहार का पूरा आनंद ले सकेंगी।.

#1 बनारसी साड़ी का चुनाव करें बनारसी साड़ी हमेशा से ही शादी-ब्याह और त्योहारों का अहम हिस्सा रही हैं। इसकी जरी की कारीगरी और चमकदार रंग इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। अपनी पहली लोहड़ी पर एक सुंदर बनारसी साड़ी चुनें, जो आपके व्यक्तित्व को और भी निखारेगी। लाल, गुलाबी या फिर हरे रंग की बनारसी साड़ी इस अवसर पर बहुत अच्छी लगेंगी। इसके साथ हल्के गहनों का मेल करें ताकि आपका लुक पूरा हो सके।

#2 लहंगा चोली भी है बेहतरीन विकल्प अगर आप साड़ी नहीं पहनना चाहतीं तो लहंगा चोली भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपको स्टाइलिश लुक देगा बल्कि आरामदायक भी रहेगा। चमकीले रंगों जैसे पीला, नारंगी या फिर नीला आपके लुक को खास बनाएंगे। लहंगे पर हल्की कढ़ाई या जरी की कारीगरी हो तो यह और भी सुंदर लगेगा। इसके साथ हल्के गहनों का मेल करें ताकि आपका लुक पूरा हो सके और आप इस त्योहार का पूरा आनंद ले सकें।

Advertisement

#3 पटियाला सूट से मिलेगा शाही अंदाज पटियाला सूट पंजाबी संस्कृति का अहम हिस्सा है और यह भी आपकी पहली लोहड़ी के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इस सूट में कुर्ता, सलवार और दुपट्टा शामिल होता है, जो आपको एक शाही अंदाज देगा। चमकीले रंगों जैसे गुलाबी, हरे या नीले का चुनाव करें ताकि आपका लुक और भी खास लगे। इसके साथ हल्के गहनों का मेल करें ताकि आपका लुक पूरा हो सके और आप इस त्योहार का पूरा आनंद ले सकें।

Advertisement

#4 कुर्ती-पलाजो सेट रहेगा चलन में आजकल कुर्ती-पलाजो सेट बहुत चलन में हैं और यह आपकी पहली लोहड़ी के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें कुर्ती के साथ पलाजो पैंट्स होती हैं, जो आपको आरामदायक महसूस कराएंगी। हल्के रंगों जैसे सफेद या क्रीम पर कढ़ाई वाली कुर्ती चुनें, जो आपको एक नाजुक लुक देगी। इसके साथ हल्के गहनों का मेल करें ताकि आपका लुक पूरा हो सके और आप इस त्योहार का पूरा आनंद ले सकें।