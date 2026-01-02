लिविंग रूम के लिए फर्नीचर खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन

लिविंग रूम घर का सबसे अहम हिस्सा होता है, जहां हम अपने परिवार और मेहमानों के साथ समय बिताते हैं। इस कमरे के लिए फर्नीचर चुनते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका लिविंग रूम न केवल खूबसूरत दिखे, बल्कि आरामदायक भी हो। आइए कुछ ऐसी जरूरी बातें जानते हैं, जिनसे आपको सही फर्नीचर चुनने में मदद मिलेगी और आपके लिविंग रूम का माहौल और भी बेहतर होगा।

#1 जगह का चयन करें लिविंग रूम के लिए फर्नीचर खरीदने से पहले उस जगह का सही आकलन करना बहुत जरूरी है। पहले तय करें कि आपको कितनी जगह की जरूरत है और कितनी जगह छोड़नी है। इसके लिए आप माप लेकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सा फर्नीचर कहां रखा जाएगा। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि किस आकार और डिजाइन का फर्नीचर आपके लिविंग रूम के लिए सबसे अच्छा रहेगा।

#2 आरामदायक होना चाहिए फर्नीचर लिविंग रूम के फर्नीचर का आरामदायक होना बहुत जरूरी है। सोफा, कुर्सियां और अन्य बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे लंबे समय तक बैठने पर भी कोई परेशानी न हो। फर्नीचर खरीदते समय उसमें बैठकर देखें कि वह कितना आरामदायक है और आपकी पीठ को सही समर्थन दे रहा है या नहीं। इसके अलावा फर्नीचर का कपड़ा भी ऐसा होना चाहिए, जो आरामदायक हो और साफ-सुथरा रखने में आसान हो।

Advertisement

#3 रंगों का चयन सोच-समझकर करें लिविंग रूम के फर्नीचर के रंग का चयन करते समय भी सोच-समझकर करें। हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम या हल्के नीले रंग आपके कमरे को बड़ा दिखाते हैं, जबकि गहरे रंग जैसे भूरे या काले रंग अधिक गर्माहट देते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं तो गहरे रंग का फर्नीचर बेहतर रहेगा क्योंकि वह जल्दी गंदा नहीं होता। इसके अलावा रंगों का मेल भी ध्यान में रखें ताकि सब कुछ सामंजस्यपूर्ण लगे।

Advertisement

#4 स्टोरेज स्पेस जरूर शामिल करें लिविंग रूम में स्टोरेज स्पेस होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी चीजें व्यवस्थित रहें। इसके लिए आप ऐसी अलमारियां या दराजदार टेबल चुन सकते हैं, जिनमें आप अपनी किताबें, रिमोट कंट्रोल, अखबार आदि रख सकें। इसके अलावा अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो आप बक्से या बेंच के नीचे वाले स्टोरेज वाले फर्नीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका लिविंग रूम साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहेगा।