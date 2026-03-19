फटे और रूखे होंठों से छुटकारा चाहते हैं? अपनाएं ये 5 तरीके

फटे और रूखे होंठों की समस्या बहुत आम है और यह किसी भी मौसम में हो सकती है, खासकर गर्मियों में रूखेपन की वजह से होंठों की नमी खो जाती है, जिससे वे फटने लगते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको होंठों की देखभाल से जुड़े कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जो फटे और रूखे होंठों की समस्या से राहत दिला सकते हैं।

#1 शहद का करें इस्तेमाल शहद एक प्राकृतिक नमी देने वाला पदार्थ है, जो होंठों को नमी प्रदान करता है और उन्हें फटने से बचाता है। शहद में ऐसे गुण होते हैं, जो होंठों को सेहतमंद रखते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका: एक छोटी चम्मच शहद लें और उसे अपने होंठों पर लगाकर छोड़ दें। रातभर इसे लगा रहने दें और सुबह उठकर धो लें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से दोहराने पर आपके होंठ मुलायम और चमकदार बन जाएंगे।

#2 नारियल तेल से मिल सकता है फायदा नारियल तेल एक बेहतरीन प्राकृतिक तेल है, जो होंठों को गहराई से पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है। इसमें मौजूद खास तत्व त्वचा को ठीक करते हैं और फटी त्वचा को ठीक करते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका: सोने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा सा नारियल तेल लगाएं और इसे अच्छी तरह मालिश करें ताकि यह गहराई तक पहुंच सके। सुबह उठकर अपने होंठों को साफ पानी से धो लें।

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#3 एलोवेरा जेल आएगा काम एलोवेरा जेल में ऐसे गुण होते हैं जो फटी त्वचा को आराम देते हैं और जलन कम करते हैं। इसके अलावा यह त्वचा को ठंडक भी पहुंचाता है, जिससे आराम महसूस होता है। इस्तेमाल करने का तरीका: ताजा एलोवेरा जेल निकालकर उसे अपने होंठों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। 15-20 मिनट बाद पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2-3 बार दोहराएं ताकि आपके होंठ मुलायम रहें।

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#4 जैतून के तेल का करें उपयोग जैतून के तेल में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं और फटी त्वचा को ठीक करते हैं। यह एक बेहतरीन प्राकृतिक नमी देने वाला पदार्थ भी है, जो होंठों को नमी प्रदान करता है। इस्तेमाल करने का तरीका: सोने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा सा जैतून का तेल लगाएं और इसे अच्छी तरह मालिश करें ताकि यह गहराई तक पहुंच सके। सुबह उठकर अपने होंठों को साफ पानी से धो लें।