लिप बाम बनाम लिप ऑयल बनाम लिपस्टिक

लिप बाम बनाम लिप ऑयल बनाम लिपस्टिक: जानिए इनमें से किसका इस्तेमाल है ज्यादा बेहतर

लेखन अंजली 04:09 pm Sep 14, 202604:09 pm

क्या है खबर?

लिप बाम, लिप ऑयल और लिपस्टिक तीनों ही होंठों की देखभाल और सजावट के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पाद हैं। हालांकि, इनके काम, बनावट और फायदे एक-दूसरे से अलग हैं। लिप बाम होंठों को नमी प्रदान करता है, जबकि लिप ऑयल गहराई से पोषण देता है। दूसरी ओर लिपस्टिक रंग और चमक देती है। आइए आज हम आपको इन तीनों के बीच का अंतर बताते हैं ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही उत्पाद का चयन कर सकें।