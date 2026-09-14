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लिप बाम बनाम लिप ऑयल बनाम लिपस्टिक: जानिए इनमें से किसका इस्तेमाल है ज्यादा बेहतर
लिप बाम बनाम लिप ऑयल बनाम लिपस्टिक

लिप बाम बनाम लिप ऑयल बनाम लिपस्टिक: जानिए इनमें से किसका इस्तेमाल है ज्यादा बेहतर

लेखन अंजली
Sep 14, 2026
04:09 pm
क्या है खबर?

लिप बाम, लिप ऑयल और लिपस्टिक तीनों ही होंठों की देखभाल और सजावट के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पाद हैं। हालांकि, इनके काम, बनावट और फायदे एक-दूसरे से अलग हैं। लिप बाम होंठों को नमी प्रदान करता है, जबकि लिप ऑयल गहराई से पोषण देता है। दूसरी ओर लिपस्टिक रंग और चमक देती है। आइए आज हम आपको इन तीनों के बीच का अंतर बताते हैं ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही उत्पाद का चयन कर सकें।

लिप बाम

लिप बाम क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करें?

लिप बाम एक ऐसा उत्पाद है, जो होंठों को सूखने से बचाने और उन्हें नमी देने के लिए बनाया जाता है।

यह आमतौर पर मोम या जेल के रूप में होता है, जिसे आप आसानी से अपने होंठों पर लगा सकते हैं।

इसे दिन में कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर जब आप बाहर हों या हवा में धूल-मिट्टी हो। यहां जानिए लिप बाम लगाते समय बरतें ये सावधानियां।

लिप ऑयल

लिप ऑयल की खासियत

लिप ऑयल एक ऐसा उत्पाद है, जो होंठों को गहराई से पोषण देता है।

यह खासतौर से रात भर के लिए बनाया गया है ताकि सोने से पहले इसे लगाएं और सुबह उठकर मुलायम और स्वस्थ होंठ पाएं।

लिप ऑयल में प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो होंठों को हाइड्रेटेड रखते हैं और उन्हें टूटने-खराब होने से बचाते हैं। इसे रोजाना रात में सोने से पहले अपने होंठों पर लगाएं।

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लिपस्टिक

लिपस्टिक का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

लिपस्टिक एक मेकअप उत्पाद है, जिसका मुख्य उद्देश्य होंठों को रंगना और सजाना है। यह कई प्रकार के रंगों और फिनिश में आती है, जैसे मैट, चमकदार या साटन फिनिश।

लिपस्टिक का इस्तेमाल खासतौर से तब किया जाता है जब आप किसी पार्टी या खास मौके पर तैयार हो रही हों। इसे अपने होंठों पर सीधा लगाएं या ब्रश की मदद से फैलाएं। इससे आपको एक खूबसूरत और आकर्षक लुक मिलेगा।

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चयन

इन तीनों में से किसका चयन करना चाहिए?

आपके चयन का आधार आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है।

अगर आप अपने होंठों को प्राकृतिक रूप से नमी देना चाहते हैं तो लिप बाम सबसे अच्छा विकल्प होगा।

गहराई से पोषण के लिए लिप ऑयल चुनें और खास मौकों पर रंगत और चमक की चाहत हो तो लिपस्टिक का सहारा लें।

इन तीनों उत्पादों का सही उपयोग करके आप अपने होंठों को स्वस्थ रख सकते हैं और उन्हें खूबसूरत बना सकते हैं।

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