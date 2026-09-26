मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करना पसंद है? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करने से मेकअप को एक बेहतरीन फिनिश मिलती है। हालांकि, कई महिलाएं मेकअप ब्रश की सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं। इससे न सिर्फ ब्रश की उम्र कम होती है, बल्कि त्वचा पर भी असर पड़ता है। इसलिए मेकअप ब्रश को सही तरीके से साफ करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि मेकअप ब्रश को साफ करने के दौरान क्या-क्या नहीं करना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक टिके और त्वचा भी स्वस्थ रहे।
#1
गर्म पानी का इस्तेमाल न करें
मेकअप ब्रश को साफ करते समय गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें। गर्म पानी ब्रश के बालों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनकी बनावट को खराब कर सकता है।
हमेशा हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें ताकि ब्रश की सफाई अच्छे से हो सके और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। हल्के गर्म पानी से ब्रश के बाल न टूटते हैं और न ही उनकी चमक कम होती है।
इस तरह आपके मेकअप ब्रश लंबे समय तक टिके रहेंगे।
#2
साबुन का उपयोग न करें
मेकअप ब्रश को धोने के लिए साबुन का उपयोग करना सही नहीं है। साबुन से ब्रश के नाजुक बालों पर बुरा असर पड़ सकता है और वे टूट सकते हैं।
इसके बजाय आप हल्के शैंपू या विशेष ब्रश क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही विकल्प आपके मेकअप ब्रश को साफ करने के लिए सुरक्षित और असरदार होते हैं।
इनसे आपके मेकअप ब्रश की नाजुकता बनी रहती है और उनकी उम्र भी बढ़ती है।
#3
ब्रश को सीधे पानी में न धोएं
जब आप अपने मेकअप ब्रश को धो रहे हों तो उसे सीधे पानी के नीचे रखने से बचें। इससे पानी ब्रश के हैंडल और बेस तक पहुंच सकता है, जहां गंदगी जमा होती है और उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है।
इसके बजाय एक गिलास या कटोरी में हल्का गर्म पानी भर लें, फिर उसमें थोड़ा सा शैंपू मिलाएं। अब ब्रश को इस मिश्रण में डुबोकर हल्के हाथों से रगड़ें ताकि गंदगी निकल जाए।
#4
ब्रश को धूप में सुखाने की गलती न करें
ब्रश को धूप में सुखाना एक आम गलती हो सकती है, जिसे आपको नहीं करना चाहिए। धूप से ब्रश की बनावट खराब हो सकती है और उसके बाल भी टूट सकते हैं।
इसके बजाय ब्रश को प्राकृतिक हवा में सूखने दें। उसे किसी साफ तौलिये पर रख दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए और वह धीरे-धीरे सूख जाए।
इस तरह आपके मेकअप ब्रश की गुणवत्ता बनी रहेगी और वे लंबे समय तक टिके रहेंगे।
#5
अन्य लोगों के ब्रश का इस्तेमाल करने से बचें
कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के मेकअप ब्रश का इस्तेमाल न करें। इससे न केवल संक्रमण फैलने का खतरा होता है, बल्कि आपकी त्वचा पर भी असर पड़ सकता है।
हर किसी की त्वचा अलग-अलग प्रकार की होती है और उनके ब्रश में मौजूद बैक्टीरिया आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं।
इसलिए हमेशा अपने खुद के मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करें और उन्हें साफ-सुथरा रखें ताकि आपका मेकअप भी अच्छा लगे और आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहे।