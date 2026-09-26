मेकअप ब्रश के इस्तेमाल से जुड़ी जरूरी बातें

मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करना पसंद है? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 12:49 pm Sep 26, 202612:49 pm

क्या है खबर?

मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करने से मेकअप को एक बेहतरीन फिनिश मिलती है। हालांकि, कई महिलाएं मेकअप ब्रश की सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं। इससे न सिर्फ ब्रश की उम्र कम होती है, बल्कि त्वचा पर भी असर पड़ता है। इसलिए मेकअप ब्रश को सही तरीके से साफ करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि मेकअप ब्रश को साफ करने के दौरान क्या-क्या नहीं करना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक टिके और त्वचा भी स्वस्थ रहे।