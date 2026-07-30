कारमेल पॉपकॉर्न पसंद है? जानिए इसके 5 सेहतमंद विकल्प
क्या है खबर?
पॉपकॉर्न एक लोकप्रिय नाश्ता है, जो फिल्म देखने के दौरान या किसी पार्टी में खाया जाता है। आमतौर पर कारमेल पॉपकॉर्न मीठा और चिपचिपा होता है, जिसमें ज्यादा शक्कर होती है। इससे वजन बढ़ सकता है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कारमेल पॉपकॉर्न के 5 सेहतमंद विकल्प बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर भी हैं।
#1
मेपल सिरप और बादाम का मिश्रण
मेपल सिरप और बादाम का मिश्रण कारमेल पॉपकॉर्न का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें प्राकृतिक मिठास होती है, जो शक्कर की जगह लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले घटकों का सेवन कम करने में मदद कर सकती है।
इसके लिए पहले बादाम को भूनें, फिर उसमें मेपल सिरप डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को पॉपकॉर्न में मिलाकर खाएं।
यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें शरीर के लिए जरूरी तत्व भी होते हैं।
#2
नारियल का तेल और गुड़
नारियल का तेल और गुड़ का मिश्रण भी कारमेल पॉपकॉर्न का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें गुड़ की मिठास और नारियल के तेल की चिकनाहट होती है, जो पॉपकॉर्न को स्वादिष्ट बनाती है।
गुड़ में आयरन होता है, जो खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। वहीं नारियल तेल में मौजूद अच्छे फैट्स वजन घटाने में मदद कर सकते हैं और ऊर्जा का अच्छा स्रोत हो सकते हैं।
#3
शहद और अखरोट
शहद और अखरोट का मिश्रण पॉपकॉर्न को मीठा बनाने का एक सेहतमंद तरीका हो सकता है। शहद प्राकृतिक मिठास देता है, जबकि अखरोट प्रोटीन और अच्छे फैट्स से भरपूर होते हैं।
इसके लिए पहले पॉपकॉर्न को भूनें, फिर उसमें शहद डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसके ऊपर कटा हुआ अखरोट डालें और ठंडा होने दें।
यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर भी होते हैं।
#4
दालचीनी और किशमिश
दालचीनी और किशमिश का मिश्रण भी पॉपकॉर्न को स्वादिष्ट बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। दालचीनी में मौजूद तत्व शरीर के काम करने की गति को तेज करने में मदद कर सकते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है।
किशमिश प्राकृतिक मिठास देने के साथ-साथ विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। इसके लिए पहले पॉपकॉर्न को भूनें, फिर उसमें दालचीनी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसके ऊपर किशमिश डालें और ठंडा होने दें।
#5
नारियल का दूध और बादाम
नारियल का दूध और बादाम का मिश्रण भी पॉपकॉर्न को मीठा बनाने का एक सेहतमंद तरीका हो सकता है। नारियल का दूध क्रीमी टेक्सचर देता है, जबकि बादाम प्रोटीन और अच्छे फैट्स से भरपूर होते हैं।
इसके लिए पहले पॉपकॉर्न को भूनें, फिर उसमें नारियल का दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसके ऊपर कटे हुए बादाम डालें और ठंडा होने दें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर भी होते हैं।