कारमेल पॉपकॉर्न पसंद है? जानिए इसके 5 सेहतमंद विकल्प

दालचीनी और किशमिश का मिश्रण भी पॉपकॉर्न को स्वादिष्ट बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। दालचीनी में मौजूद तत्व शरीर के काम करने की गति को तेज करने में मदद कर सकते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है।

किशमिश प्राकृतिक मिठास देने के साथ-साथ विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। इसके लिए पहले पॉपकॉर्न को भूनें, फिर उसमें दालचीनी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसके ऊपर किशमिश डालें और ठंडा होने दें।