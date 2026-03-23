बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

बदलती जलवायु के कारण हर साल कई तरह के संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण है कि गर्मियों के बाद बारिश का मौसम आ जाता है, जो कई लोगों के लिए संक्रमण का कारण बन सकता है। हालांकि, अगर आप कुछ स्वस्थ आदतों को अपनाते हैं तो आप संक्रमण के जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने शरीर को बदलते मौसम के अनुसार ढाल सकते हैं।

#1 अपनी खाने की आदतों में शामिल करें मौसमी फल और सब्जियां मौसमी फल और सब्जियां न केवल ताजे होते हैं, बल्कि इनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये शरीर को तरोताजा रखने में भी मदद करते हैं। मौसमी सब्जियों और फलों में खीरा, टमाटर, गाजर, लौकी, सेब, अंगूर, नाशपाती, अनार और पपीता आदि शामिल हैं। यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।

#2 भरपूर पानी पिएं भरपूर पानी का सेवन पूरे दिन की समस्याओं को दूर कर सकता है, जैसे कि थकान और सिरदर्द आदि। जब आप पर्याप्त पानी पीते हैं तो आपके शरीर का तापमान सही रहता है और यह शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने में सक्षम होता है। इसके अलावा पानी पाचन क्रिया में सुधार करने, शरीर से गंदगी बाहर निकालने और त्वचा को तरोताजा रखने में मदद करता है।

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#3 रोजाना करें एक्सरसाइज बदलते मौसम में संक्रमण के जोखिम को कम करने और स्वस्थ रहने में एक्सरसाइज अहम भूमिका निभा सकती है। एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करने से शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, जो शरीर के तापमान को सही रखने में मदद करता है। इसके अलावा एक्सरसाइज से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है, जो संक्रमण से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है। यह शरीर को सक्रिय और चुस्त भी रखता है।

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#4 हाथों की सफाई का रखें ध्यान हाथों की सफाई का ध्यान न रखने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं, खासकर जब आप खाना खाएं या खाना बनाने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करें। इसके अलावा जब भी खांसें या छींकें तो मुंह और नाक को रूमाल से ढकें और रूमाल को तुरंत कूड़ेदान में फेंक दें।