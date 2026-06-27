स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है मुलेठी की चाय, जानिए इसके 5 फायदे
क्या है खबर?
मुलेठी की चाय एक लोकप्रिय हर्बल पेय है, जो कई सेहत से जुड़े फायदे दे सकती है। यह चाय न केवल स्वाद में अच्छी होती है बल्कि इसमें कई ऐसे गुण भी होते हैं, जो शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। मुलेठी की जड़ से बनाई जाने वाली इस चाय में शरीर को साफ करने वाले, सूजन कम करने वाले और बैक्टीरिया को रोकने वाले गुण होते हैं, जो कई बीमारियों से राहत दिलाने में सहायक हैं।
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पाचन क्रिया को सुधारने में है सहायक
मुलेठी की चाय पाचन क्रिया को सुधारने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसमें मौजूद शरीर को साफ करने वाले और सूजन कम करने वाले गुण पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं। यह चाय गैस, पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक है। इसके अलावा यह चाय खाने के बाद होने वाली असुविधाओं को भी कम कर सकती है। नियमित रूप से मुलेठी की चाय पीने से पेट की सफाई होती है।
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रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है प्रभावी
मुलेठी की चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी बहुत कारगर हो सकती है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को रोकने वाले गुण शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। यह चाय सर्दी-खांसी, बुखार और अन्य संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। इसके अलावा मुलेठी की चाय पीने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। नियमित रूप से इस चाय का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।
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सांस संबंधी समस्याओं को दूर करने में है मददगार
अगर आपको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो मुलेठी की चाय का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद सूजन कम करने वाले गुण सांस नली की सूजन को कम करते हुए श्वसन प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इसके अलावा यह चाय कफ को कम करके श्वसन तंत्र को साफ करती है जिससे सांस लेने में आसानी होती है।
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हृदय स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद
मुलेठी की चाय दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद शरीर को साफ करने वाले गुण दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित रखते हैं। इसके अलावा यह चाय खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इसी तरह यह चाय दिल की धमनियों में जमी चर्बी को साफ करती है, जिससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है।
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त्वचा की समस्याओं को करता है दूर
मुलेठी की चाय त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे मुंहासे, झुर्रियां आदि दूर करने में भी मददगार होती है। इसमें मौजूद सूजन कम करने वाले गुण त्वचा की सूजन कम करते हैं और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह चाय त्वचा को पोषण देती है। इस तरह मुलेठी की चाय कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं।