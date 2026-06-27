स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मुलेठी की चाय

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है मुलेठी की चाय, जानिए इसके 5 फायदे

लेखन अंजली 06:00 am Jun 27, 202606:00 am

क्या है खबर?

मुलेठी की चाय एक लोकप्रिय हर्बल पेय है, जो कई सेहत से जुड़े फायदे दे सकती है। यह चाय न केवल स्वाद में अच्छी होती है बल्कि इसमें कई ऐसे गुण भी होते हैं, जो शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। मुलेठी की जड़ से बनाई जाने वाली इस चाय में शरीर को साफ करने वाले, सूजन कम करने वाले और बैक्टीरिया को रोकने वाले गुण होते हैं, जो कई बीमारियों से राहत दिलाने में सहायक हैं।