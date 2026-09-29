सप्ताह के अंत में घूमने के लिए कम चर्चित जगहें

सप्ताह के अंत में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये कम विख्यात जगहें, नहीं मिलेगी भीड़-भाड़

लेखन सयाली 10:25 am Sep 29, 202610:25 am

क्या है खबर?

अगर आप सप्ताह के अंत में किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां न तो ज्यादा भीड़ हो और जिसकी न ही ज्यादा खर्चा हो तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको अनोखा अनुभव प्रदान करेंगे। इन जगहों पर आप दोस्तों या परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। आइए आज हम आपको भारत की ऐसी 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप कम खर्च में घूम सकते हैं।