दाल बनाम काले चने

दाल या काले चने: इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है बेहतर?

लेखन अंजली 06:31 am Jul 24, 202606:31 am

क्या है खबर?

दाल और काले चने दोनों ही पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जो कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनका सेवन शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकता है। हालांकि, जब बात पोषण की आती है तो कई लोग काले चनों को बेहतर मानते हैं। क्या सच में काले चने दाल से ज्यादा पौष्टिक होते हैं? आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद है।