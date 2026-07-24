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दाल या काले चने: इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है बेहतर?
दाल बनाम काले चने

दाल या काले चने: इनमें से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है बेहतर?

लेखन अंजली
Jul 24, 2026
06:31 am
क्या है खबर?

दाल और काले चने दोनों ही पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जो कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनका सेवन शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकता है। हालांकि, जब बात पोषण की आती है तो कई लोग काले चनों को बेहतर मानते हैं। क्या सच में काले चने दाल से ज्यादा पौष्टिक होते हैं? आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद है।

दाल

दाल की विभिन्न किस्में और उनके फायदे

दाल की कई किस्में होती हैं, जिनमें अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द और मसूर शामिल हैं।

ये सभी किस्में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

दाल का सेवन हृदय की सेहत को बढ़ावा देने, पाचन को सुधारने और वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है।

इसके अलावा दाल में ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं।

काले चने

काले चने की खासियत और लाभ

काले चने एक उच्च पोषण सामग्री वाला खाद्य पदार्थ है, जो प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है।

काले चने का सेवन हृदय रोगों के खतरे को कम करने, पाचन तंत्र को सुधारने और वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है।

इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं।

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अंतर

दाल और काले चने के पोषण तत्वों में अंतर

दाल और काले चने दोनों ही प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, लेकिन इनके पोषण तत्वों में कुछ अंतर भी हैं।

जहां एक ओर 100 ग्राम दाल में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होती है, वहीं काले चने में 19 ग्राम प्रोटीन होती है।

इसके अतिरिक्त 100 ग्राम दाल में 7 ग्राम फाइबर होती है, जबकि 100 ग्राम काले चने में 12 ग्राम फाइबर होती है।

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चयन

दाल और काले चने में से किसका सेवन ज्यादा फायदेमंद है?

दाल और काले चने दोनों ही पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जो कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

दोनों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आपको किसी विशेष पोषण की कमी है तो उसी के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन करें।

हालांकि, सामान्य रूप से देखा जाए तो दाल की थोड़ी ज्यादा किस्में उपलब्ध होती हैं और इनमें से अरहर दाल का सेवन स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है।

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