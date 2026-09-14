खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है लेमनग्रास, जानिए इसके उपयोग

पुलाव तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी लेमनग्रास का पुलाव चखा है?

इसे बनाने के लिए बासमती चावल को धोकर भिगो लें, फिर उसमें बारीक कटी हुई लेमनग्रास की पत्तियां डालें। इसमें थोड़ा सा नारियल का दूध और मसाले मिलाकर पकाएं।

इस पुलाव का स्वाद इतना अलग है कि यह आपके खाने का मजा बढ़ा सकता है। इसे आप किसी खास मौके पर भी बना सकते हैं और अपने परिवार संग इसका आनंद ले सकते हैं।