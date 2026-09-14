खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है लेमनग्रास, जानिए इसके उपयोग
क्या है खबर?
लेमनग्रास एक ऐसा पौधा है, जो खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों की तरह दिखता है। इसकी खुशबू और स्वाद बहुत खास होते हैं। आमतौर पर लोग इसे चाय या सूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेमनग्रास को कई अलग-अलग तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए आज हम आपको लेमनग्रास के कुछ ऐसे उपयोग बताते हैं, जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे।
#1
लेमनग्रास की चटनी
लेमनग्रास की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं।
इसे बनाने के लिए ताजे लेमनग्रास की पत्तियों को हरी मिर्च, धनिया पत्ती और थोड़ा सा लहसुन मिलाकर पीस लें। इस चटनी का स्वाद इतना खास है कि यह आपके किसी भी खाने को एक नया स्वाद दे सकती है।
आप इसे अपने घर में कभी भी बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।
#2
लेमनग्रास का पुलाव
पुलाव तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी लेमनग्रास का पुलाव चखा है?
इसे बनाने के लिए बासमती चावल को धोकर भिगो लें, फिर उसमें बारीक कटी हुई लेमनग्रास की पत्तियां डालें। इसमें थोड़ा सा नारियल का दूध और मसाले मिलाकर पकाएं।
इस पुलाव का स्वाद इतना अलग है कि यह आपके खाने का मजा बढ़ा सकता है। इसे आप किसी खास मौके पर भी बना सकते हैं और अपने परिवार संग इसका आनंद ले सकते हैं।
#3
लेमनग्रास की करी
अगर आप करी पसंद करते हैं तो लेमनग्रास की करी जरूर ट्राई करें।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को तेल में भूनें। फिर इसमें बारीक कटी हुई लेमनग्रास की पत्तियां डालें और थोड़ी देर पकने दें। अंत में नारियल का दूध मिलाकर इसे गाढ़ा होने तक पकाएं।
इस करी का स्वाद इतना खास है कि यह आपके खाने का मजा बढ़ा सकती है।
#4
लेमनग्रास की आइसक्रीम
आइसक्रीम तो आपने कई तरह की खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी लेमनग्रास की आइसक्रीम चखी है?
इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध में चीनी घोलें, फिर उसमें बारीक कटी हुई लेमनग्रास की पत्तियां डालें। इस मिश्रण को ठंडा करके आइसक्रीम बनाने की मशीन में चलाएं ताकि यह अच्छी तरह से फुल जाए।
ठंडा-ठंडा स्वादिष्ट लेमनग्रास आइसक्रीम आपको गर्मियों में तरोताजा महसूस करवाएगी और आपके खाने का मजा बढ़ाएगी।