घर के आंगन में आसानी से लगाया जा सकता है लेमनग्रास का पौधा, जानिए तरीका

लेमनग्रास एक जड़ी-बूटी वाला पौधा है, जो अपने सुगंधित पत्तों और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या घर पर गमले में लेमनग्रास उगाना संभव है? तो जान लीजिए कि यह संभव है। इस लेख में हम आपको गमले में लेमनग्रास उगाने के लिए जरूरी सभी जानकारी देंगे। इन्हें अपनाकर आप इसे उगाकर खाने में इस्तेमाल कर सकेंगे।

#1 सही मिट्टी का चयन करें लेमनग्रास के लिए अच्छी मिट्टी चुनना बहुत जरूरी है। ऐसी मिट्टी, जिसमें कीटनाशक कम हों और पोषक तत्वों से भरपूर हो। आप खुद भी घर पर अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं या पास की नर्सरी से खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी का निकास सही हो, ताकि पौधे को पर्याप्त नमी मिल सके और जड़ें खराब न हों। इसके लिए गमले के नीचे छोटे-छोटे छेद होना जरूरी है।

#2 सही स्थान का चयन करें लेमनग्रास सूरज की रोशनी पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें, जहां दिनभर धूप मिल सके। अगर आप इसे बालकनी या आंगन में लगा रहे हैं तो सुबह की धूप और शाम की छांव का ध्यान रखें। अगर आपके पास खुली जगह नहीं है तो आप इसे खिड़की के पास भी रख सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि इसे पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी मिले। इससे पौधा सही तरीके से बढ़ सकेगा।

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#3 पानी का प्रबंधन करें लेमनग्रास को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन मिट्टी को हमेशा हल्का गीला रखना जरूरी होता है। हफ्ते में 2-3 बार पानी दें, ताकि पौधे की जड़ें सूखें नहीं और वह स्वस्थ रहे। ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं। इसके लिए गमले के नीचे छोटे-छोटे छेद होना जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और मिट्टी हमेशा हल्की गीली रहे।

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#4 खाद का उपयोग करें पौधे को पोषक तत्व देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। आप जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद या कम्पोस्ट, जो पौधे को प्राकृतिक रूप से पोषण देती है। महीने में एक बार खाद डालने से पौधे की वृद्धि बेहतर होती है और वह स्वस्थ रहता है। इसके अलावा पौधे को हरा-भरा बनाए रखने में मदद मिलती है और उसकी पत्तियां भी अच्छी होती हैं।