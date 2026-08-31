घर पर आसानी से बनाया जा सकता है नींबू का सोरबेट, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
नींबू का सोरबेट एक ताजगी भरी और ठंडी मिठाई है, जो गर्मियों में खासतौर पर बहुत पसंद की जाती है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-C भी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसके लिए आपको केवल कुछ साधारण सामग्री की जरूरत होती है। आइए नींबू का सोरबेट बनाने की पूरी रेसिपी जान लेते हैं।
#1
नींबू का रस निकालें
इस डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले नींबू को अच्छे से धो लें और फिर उन्हें आधा काटकर उनका रस निकाल लें। आप नींबू का रस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक जूसर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ से भी निकाल सकते हैं।
ध्यान रखें कि नींबू के बीज रस में न गिरें। इसके बाद निकाले गए रस को एक बर्तन में रखें, ताकि बाद में इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके।
#2
चीनी और पानी का घोल बनाएं
अब एक पैन में चीनी और पानी डालकर उबालें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दें।
ठंडा होने के बाद इस मिश्रण को नींबू के रस में मिलाएं। इससे आपका घोल तैयार हो जाएगा, जो सोरबेट के लिए जरूरी है।
ध्यान रखें कि घोल पूरी तरह से ठंडा हो, ताकि इसे सोरबेट में डालने पर जमने में कोई परेशानी न हो।
#3
बर्फ तैयार करें
सोरबेट के लिए बर्फ भी जरूरी होती है। इसके लिए आप बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बर्फ का पाउडर भी बना सकते हैं।
अगर आपके पास बर्फ पीसने की मशीन है तो उसे इस्तेमाल करके बर्फ का पाउडर बना लें। अगर मशीन नहीं है तो आप सामान्य बर्फ को किसी साफ कपड़े में डालकर पीस सकते हैं।
इससे बर्फ बारीक हो जाएगी, जो सोरबेट के लिए सही रहेगी।
#4
सोरबेट को जमाएं
अब तैयार किए गए नींबू वाले घोल में बारीक कटी हुई बर्फ डालें और इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रीजर में रख दें। लगभग 4-5 घंटे बाद आपका नींबू वाला सोरबेट तैयार हो जाएगा।
जब आपको परोसना हो तब इस डिब्बे को फ्रीजर से निकालें और इसे कुछ देर कमरे के तापमान पर रखें, ताकि सोरबेट थोड़ा नरम हो जाए। इसके बाद इसे स्कूप करके गिलास में डालें और ऊपर से पुदीने की पत्तियां डालकर परोसें।