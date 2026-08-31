घर पर आसानी से बनाया जा सकता है नींबू का सोरबेट, जानिए इसकी रेसिपी

अब एक पैन में चीनी और पानी डालकर उबालें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दें।

ठंडा होने के बाद इस मिश्रण को नींबू के रस में मिलाएं। इससे आपका घोल तैयार हो जाएगा, जो सोरबेट के लिए जरूरी है।

ध्यान रखें कि घोल पूरी तरह से ठंडा हो, ताकि इसे सोरबेट में डालने पर जमने में कोई परेशानी न हो।