स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नींबू

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है नींबू, जानिए इसके 5 प्रमुख फायदे

लेखन अंजली 06:58 pm Jul 30, 202606:58 pm

क्या है खबर?

नींबू एक ऐसा फल है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। इसमें विटामिन-C, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। नींबू का पानी पीने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है और यह पाचन को भी बेहतर बनाता है। आइए जानते हैं कि नींबू का सेवन कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।