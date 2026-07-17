पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाना है आसान, अपनाएं ये तरीका

अब अपनी गुड़िया के चेहरे पर ध्यान दें। इसके लिए आप रंगीन पेन या धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंख, नाक और मुंह बनाएं ताकि गुड़िया का चेहरा पूरा हो सके।

इसके अलावा आप चाहें तो बालों के लिए पुराने धागे या फिर किसी मुलायम सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे गुड़िया के बाल बन सकें।

इस तरह आपकी गुड़िया का चेहरा और भी आकर्षक दिखेगा और वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।