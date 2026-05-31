कुमाऊंनी रायता बनाने का आसान तरीका जानिए, बढ़ा देगा हर व्यंजन का स्वाद

कुमाऊंनी रायता एक पारंपरिक उत्तराखंडी व्यंजन है, जो किसी भी साधारण पकवान के स्वाद को दोगुना कर देता है। यह रायता दही और ताजे मसालों के मिश्रण से बनाया जाता है, जो इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाता है। इस रायते का सेवन गर्मियों में ठंडक प्रदान करता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है। आइए जानें कि कुमाऊंनी रायता कैसे बनाया जा सकता है और इसके लिए क्या-क्या सामान चाहिए होता है।

सामग्री कुमाऊंनी रायता बनाने के लिए जरूरी सामान कुमाऊंनी रायता बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ताजा दही, बड़े आकार वाला पहाड़ी खीरा, राई के दाने, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, काला नमक, हल्दी पाउडर, हींग, सरसों का तेल और जीरा पाउडर। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर आप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक रायता तैयार कर सकते हैं।

#1 दही को अच्छे से फेंटें सबसे पहले एक बड़े कटोरे में ताजा दही लें और उसे अच्छे से फेंट लें। फेंटे हुए दही में चिकनाई और मलाई आ जाएगी, जिससे रायता मलाईदार बनेगा। आप चाहें तो दही को मिक्सर में भी पीस सकते हैं, ताकि वह और भी मलाईदार हो जाए। फेंटे हुए दही को एक तरफ रख दें, ताकि वह थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर उसमें बाकी चीजों को मिलाकर रायता तैयार किया जा सके।

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#2 मसाले मिलाएं अब फेंटे हुए दही में छिला और कद्दूकस किया हुआ खीरा शामिल करें। खीरे की ताजगी रायते को एक अलग ही स्वाद देती है। इसके बाद इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक और काला नमक डालें। ये मसाले रायते को तीखा और खुशबूदार बनाएंगे। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा जीरा पाउडर भी मिला सकते हैं, जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। बचे हुए सभी मसाले इसमें डालें और अच्छी तरह से मिलाएं।

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