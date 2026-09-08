जिकामा फ्राइज की रेसिपी

आलू की जगह जिकामा से बनाकर खाएं कुरकुरी फ्राइज, बेहद आसान है रेसिपी

लेखन सयाली 02:10 pm Sep 08, 202602:10 pm

क्या है खबर?

जिकामा एक तरह की सब्जी है, जो आलू से ज्यादा पौष्टिक है। इसे आमतौर पर सलाद में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कुरकुरी फ्राइज भी बनाई जा सकती है? जिकामा फ्राइज न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको जिकामा फ्राइज बनाने का तरीका विस्तार से बताएंगे, ताकि आप इसे घर पर आसानी से बना सकें और परिवार के साथ इसका मजा ले सकें।