आलू की जगह जिकामा से बनाकर खाएं कुरकुरी फ्राइज, बेहद आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
जिकामा एक तरह की सब्जी है, जो आलू से ज्यादा पौष्टिक है। इसे आमतौर पर सलाद में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कुरकुरी फ्राइज भी बनाई जा सकती है? जिकामा फ्राइज न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको जिकामा फ्राइज बनाने का तरीका विस्तार से बताएंगे, ताकि आप इसे घर पर आसानी से बना सकें और परिवार के साथ इसका मजा ले सकें।
#1
जिकामा को कैसे चुनें?
जिकामा चुनते समय ध्यान रखें कि वह ताजा और सही हालत में हो। ताजे जिकामा में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और इसका स्वाद भी अच्छा होता है।
बाजार में अक्सर पके हुए जिकामा मिलते हैं, जिन्हें काटने पर अंदर से नरम पदार्थ निकलता है। इसलिए, हमेशा कच्चा और ताजा जिकामा ही खरीदें।
इसके अलावा आकार में मध्यम और बिना किसी दाग-धब्बे वाला जिकामा चुनें, ताकि आपकी फ्राइज का स्वाद और भी बढ़ जाए।
#2
जिकामा को कैसे काटें?
जिकामा को काटने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वह फ्राइज के लिए सही हो सके। सबसे पहले जिकामा को धोकर साफ कर लें, फिर उसे लंबाई में पतले-पतले टुकड़ों में काट लें।
आप चाहें तो इसे गोल आकार में भी काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सभी टुकड़े एक समान हों, ताकि पकाने में कोई परेशानी न हो। इस तरह से कटे हुए टुकड़े फ्राइज के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे।
#3
मसाले कैसे मिलाएं?
जिकामा फ्राइज के लिए मसाले मिलाना बहुत जरूरी है, ताकि इसका स्वाद अच्छा बने। इसके लिए एक बर्तन में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा खट्टा पाउडर मिलाएं।
आप चाहें तो इसमें जीरा पाउडर और गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इन सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाकर एक तरफ रख दें, ताकि जब जिकामा फ्राइज के लिए तैयार हो जाएं तो इन पर ये मसाले आसानी से छिड़क सकें।
#4
किस तरह से फ्राई करें?
अब बारी आती है जिकामा फ्राइज को तलने की। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर उसमें कटे हुए जिकामा के टुकड़े डालें और उन्हें सुनहरा होने तक तलें।
ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म न हो, क्योंकि इससे जिकामा जल सकते हैं। जब सारी जिकामा फ्राइज हो जाएं तो उन्हें निकालकर पेपर टॉवल पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।
इसके बाद तैयार मसाले को जिकामा फ्राइज पर छिड़क दें।