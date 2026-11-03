गुलाब के फूल का इन 5 तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल, जानिए

गुलाब की चाय एक बेहतरीन पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

इसे बनाने के लिए सूखे गुलाब की पंखुड़ियों को गर्म पानी में डालकर कुछ मिनट उबालें। इसमें शहद या नींबू मिलाकर पिएं। यह चाय तनाव को कम करने, त्वचा को निखारने और पाचन सुधारने में मदद करती है।

इसके अलावा यह चाय विटामिन-C से भरपूर होती है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में सहायक है।