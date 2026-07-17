अपने टैंक टॉप को इन 5 तरीकों से लेयर करके पहनें, आपको मिलेगा ट्रेंडी लुक
क्या है खबर?
टैंक टॉप एक आरामदायक और स्टाइलिश कपड़ा है, जिसे अलग-अलग तरीकों से लेयर करके खास लुक दिया जा सकता है। सही लेयरिंग से आप अपने टैंक टॉप को न केवल आकर्षक बना सकती हैं, बल्कि भीड़ से अलग भी नजर आ सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप टैंक टॉप को नई शैली में पहन सकती हैं और हर मौके पर बेहतरीन दिख सकती हैं।
#1
जैकेट को लेयर करें
टैंक टॉप के ऊपर एक अच्छी फिटिंग वाली जैकेट पहनना बहुत अच्छा लगता है। आप चमड़े की जैकेट चुन सकती हैं, जो ठंडे मौसम में गर्मी देने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखाती है।
इसके अलावा डेनिम जैकेट भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त लुक देती है।
जैकेट का रंग और डिजाइन ऐसा चुनें, जो आपके टैंक टॉप के रंग से मेल खाता हो, ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक लगे।
#2
शर्ट के साथ पहनें
अगर आपके पास एक बड़ी शर्ट है तो उसे अपनी टैंक टॉप के ऊपर बांधें। यह तरीका न केवल आपको अलग दिखाएगा, बल्कि आपके लुक को भी खास बनाएगा।
इसके अलावा आप शर्ट को टैंक टॉप के ऊपर पहनकर भी एक ट्रेंडी आउटफिट बना सकती हैं। इसके साथ आप टोपी, डेनिम स्कर्ट या जींस और स्नीकर्स पहन सकती हैं।
इस तरह का आउटफिट कॉलेज जाने या कैजुअल दिनों के लिए सही रहेगा।
#3
लंबे कार्डिगन के साथ पेयर करें
लंबे कार्डिगन आपके टैंक टॉप को एक नया अंदाज दे सकते हैं। यह न केवल आपको गर्म रखेगा, बल्कि आपके लुक को भी खास बना देगा।
कार्डिगन का रंग ऐसा चुनें, जो आपके टैंक टॉप से मेल खाता हो या फिर विपरीत रंग का हो, ताकि वह अलग दिखे। इसे जींस या लेगिंग के साथ पहनें, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा।
इस तरह की लेयरिंग आपके फैशन सेंस को निखारेगी और आपको स्टाइलिश दिखाएगी।
#4
2 टैंक टॉप स्टाइल करें
इन दिनों महिलाएं एक नहीं, बल्कि 2 टैंक टॉप के साथ में पहनना पसंद करने लगी हैं। यह एक नया फैशन ट्रेंड है, जो आपको भी खास लुक दे सकता है।
इसके लिए 2 मेल खाते रंगों वाले टैंक टॉप लें, जो अलग-अलग फिटिंग वाले हों। इन्हें एक साथ पहनें और अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर लें।
इसके साथ ढीली वाइड लेग जींस पहनें और ढेर सारे गहनों के साथ लुक को पूरा करें।
#5
ब्लेजर का चयन करें
ब्लेजर एक ऐसा कपड़ा है, जो हर मौके पर फिट बैठता है। आप अपने टैंक टॉप के ऊपर एक फिटेड ब्लेजर पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक पेशेवर लगेगा।
ब्लेजर का रंग ऐसा चुनें, जो आपकी टैंक टॉप से मेल खाता हो ताकि आपका पूरा लुक संतुलित और आकर्षक लगे। इस तरह की लेयरिंग आपके फैशन सेंस को निखारेगी और आपको स्टाइलिश दिखाएगी।
इस लुक को ऑफिस जाते वक्त अपनाना सही रहेगा।