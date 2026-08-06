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एक बार बनाकर खाएं लौकी का ढोकला, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर आए मेहमान
लौंकी ढोकला की रेसिपी

एक बार बनाकर खाएं लौकी का ढोकला, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर आए मेहमान

लेखन सयाली
Aug 06, 2026
09:40 am
क्या है खबर?

लौंकी का ढोकला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट गुजराती व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली लौंकी विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। आइए आज हम आपको लौंकी ढोकला बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

सामान

लौंकी का ढोकला बनाने के लिए जरूरी सामान

लौंकी का ढोकला बनाने के लिए आपको एक लौकी, एक कप बेसन, एक कप दही, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), नमक (स्वादानुसार), एक चौथाई हल्दी पाउडर, आधा चम्मच खाने का सोडा, एक चम्मच सरसों के दाने, 2 चम्मच हरी धनिया (बारीक कटी हुई), एक चम्मच नींबू का रस, जरूरत के हिसाब से तेल, थोड़ी मात्रा में करी पत्ते और नारियल की चटनी (वैकल्पिक) चाहिए होगी।

घोल

सबसे पहले तैयार करें घोल

सबसे पहले बेसन को दही, नमक, हल्दी पाउडर और अदरक के पेस्ट के साथ मिलाकर एक चिकना घोल तैयार करें। इस घोल को अच्छे से फेंट लें, ताकि कोई गांठ न रहे।

अब इस घोल में खाने का सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं और इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे खाने का सोडा सक्रिय हो जाएगा और ढोकले में फुलाव आ जाएगा, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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कद्दूकस

लौंकी को करें कद्दूकस

अब कद्दूकस की मदद से लौंकी को बारीक कद्दूकस कर लें। इसके बाद कद्दूकस की हुई लौंकी को एक छलनी में डालकर हल्का-सा दबाएं, ताकि उसका अतिरिक्त पानी निकल जाए।

लौंकी का यह अतिरिक्त पानी ढोकले को नरम बनाने में मदद करता है और इसके स्वाद को भी बढ़ाता है। इस प्रक्रिया से आपकी लौंकी तैयार हो जाएगी और आप इसे ढोकले के घोल में बिना देरी किए मिला सकते हैं।

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भाप

ढोकले को भाप में पकाएं

अब एक स्टील के बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दें। इसके बाद ढोकले के घोल में कद्दूकस की हुई लौंकी डालकर अच्छे से मिला लें।

अब इस मिश्रण को किसी चिकनाई लगी प्लेट में डालकर थोड़ा फैलाएं और इसे स्टील के बर्तन में रखें। ढोकले को 15-20 मिनट तक भाप में पकाएं, जब तक कि वह पूरी तरह से पक न जाएं।

इसके बाद ढोकले को चाकू से काटकर तैयार करें।

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