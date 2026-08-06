लौंकी ढोकला की रेसिपी

एक बार बनाकर खाएं लौकी का ढोकला, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर आए मेहमान

लेखन सयाली 09:40 am Aug 06, 202609:40 am

क्या है खबर?

लौंकी का ढोकला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट गुजराती व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली लौंकी विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। आइए आज हम आपको लौंकी ढोकला बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।