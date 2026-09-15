हंसी योग के जरिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

हंसते रहने से शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई बीमारियों से बचाव होता है।

जब लोग एक साथ मिलकर हंसते हैं तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हंसी योग से न केवल मानसिक, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जिससे जीवन में खुशी और संतुलन बना रहता है।

इन सभी कारणों से साफ जाहिर है कि हंसी योग सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है।