शारीरिक गतिविधि की कमी से शरीर पर पड़ सकते हैं ये नकारात्मक प्रभाव

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। नतीजा यह है कि शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण कई समस्याएं होने लगती हैं। शारीरिक गतिविधि का मतलब है कि रोजाना कुछ न कुछ करना चाहिए, जैसे कि दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना या कोई खेल खेलना। आइए आज हम आपको शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में बताते हैं।

#1 वजन का बढ़ना शारीरिक गतिविधि की कमी का सबसे बड़ा असर वजन पर पड़ता है। अगर आप शारीरिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा को कम जलाता है, जिससे शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होने लगती है और वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा, शारीरिक गतिविधि की कमी से शरीर में चर्बी की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है।

#2 हड्डियों का कमजोर होना शारीरिक गतिविधि न करने से हड्डियों पर भी बुरा असर पड़ता है। नियमित शारीरिक गतिविधि न करने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, हड्डियों का विकास भी रुक जाता है, जिससे उम्र बढ़ने पर हड्डियों की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि जरूर शामिल करें।

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#3 नींद की गुणवत्ता में कमी शारीरिक गतिविधि न करने से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। नियमित शारीरिक गतिविधि करने से शरीर थक जाता है, जिससे अच्छी नींद आती है। इसके विपरीत, अगर आप शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, तो नींद न आने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा, शारीरिक गतिविधि न करने से नींद का चक्र भी प्रभावित होता है, जिससे आप समय पर जाग नहीं पाते और थकान महसूस करते रहते हैं।

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#4 मानसिक स्वास्थ्य पर असर शारीरिक गतिविधि न करने से मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। नियमित शारीरिक गतिविधि करने से दिमाग शांत रहता है और तनाव कम होता है। इसके विपरीत, अगर आप शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, तो तनाव, चिंता आदि समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा, शारीरिक गतिविधि न करने से आत्मविश्वास भी कम होता है और आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है।