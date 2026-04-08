कुर्ती पहनना पसंद है? ये 5 डिजाइन कभी भी फैशन से नहीं हटते

कुर्ती भारतीय महिलाओं के लिए एक अहम और आरामदायक परिधान है। चाहे कोई भी अवसर हो, कुर्ती हर बार एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है। इसके साथ ही कुर्ती में कई ऐसे डिजाइन होते हैं, जो कभी भी फैशन से बाहर नहीं होते। इन सदाबहार डिजाइन की मदद से आप हर मौके पर स्टाइलिश दिख सकती हैं। आइए पांच ऐसे कुर्ती डिजाइन के बारे में जानते हैं, जो हर महिला की अलमारी में होने चाहिए।

#1 ए लाइन कुर्ती ए लाइन कुर्ती का डिजाइन ऐसा होता है कि यह आपके शरीर के आकार को निखारता है। यह कुर्ती ऊपर से तंग होती है और नीचे से ढीली होती जाती है, जिससे यह हर प्रकार की शरीर की बनावट पर अच्छी लगती है। ए लाइन कुर्ती को आप रोजमर्रा के उपयोग में ला सकती हैं या फिर खास मौकों पर भी पहन सकती हैं। यह कुर्ती आपको आरामदायक महसूस कराएगी और स्टाइलिश भी दिखाएगी।

#2 अनारकली कुर्ती अनारकली कुर्ती अपने लंबे बाजू और फुल लंबाई के साथ बहुत ही शाही अंदाज देती है। यह कुर्ती खासकर शादी-ब्याह या त्योहारों पर पहनने के लिए आदर्श होती है। अनारकली कुर्ती में कढ़ाई, शीशे का काम या जरी की कारीगरी हो सकती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। इसे आप चूड़ीदार या प्लाजो के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक पूरा हो जाएगा और आप हर मौके पर खास दिखेंगी।

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#3 प्लेन सिल्क कुर्ती सिल्क हमेशा से ही शाही लुक देने वाले कपड़ों में से एक रहा है। प्लेन सिल्क कुर्ती बहुत ही सजीव लगती है और इसे किसी भी अवसर पर पहना जा सकता है। सिल्क की चमक आपके लुक को खास बनाती है, चाहे वह किसी पार्टी हो या ऑफिस का काम हो। इसे आप साड़ी या सलवार के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका पूरा लुक बेहद आकर्षक लगेगा।

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#4 प्रिंटेड कॉटन कुर्ती प्रिंटेड कॉटन कुर्ती गर्मियों में सबसे आरामदायक विकल्प मानी जाती हैं। ये न केवल हल्की होती हैं बल्कि इनमें अलग-अलग प्रकार के प्रिंट्स भी होते हैं, जो इन्हें बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। फूलों के डिजाइन, ज्योमेट्रिक पैटर्न या पारंपरिक मोटिफ्स इन कुर्तियों को खास बनाते हैं। इन्हें आप जींस या लेगिंग्स के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका रोजमर्रा का लुक खास लगेगा और आपको गर्मी से राहत भी मिलेगी।