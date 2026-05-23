गर्मियों के लिए परफेक्ट है कोरियन स्टाइल मैंगो सागो, जानिए इसकी आसान रेसिपी

गर्मियों में ठंडा-ठंडा खाने का अपना ही मजा है, खासकर जब बात पेय या मिठाई की हो तो। आज हम आपको एक ऐसी मिठाई की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। हम बात कर रहे हैं कोरियन स्टाइल मैंगो सागो की, जो आम और साबूदाना के साथ बनाया जाता है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं, जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है और यह आपके परिवार को पसंद आएगा।

#1 आम और जेलेटिन को उबालें सबसे पहले आम को छीलकर उसके गूदे को टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीस लें। इसके बाद एक बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करें और उसमें कुछ जेलेटिन डालें। जब पानी में उबाल आ जाए तो बर्तन को ढक दें और गैस बंद कर दें। कुछ देर बाद जेलेटिन नरम हो जाएंगे। अब इस मिश्रण को एक कटोरे में डालकर ठंडा होने दें और जब यह ठंडा हो जाए तो इसमें आम का पेस्ट मिलाएं।

#2 सागो को उबालें अब एक बर्तन में पानी गर्म करें, फिर उसमें थोड़ी सागो यानि साबूदाना डालकर 5 मिनट तक उबालें। जब सागो पारदर्शी हो जाए तो इसे पानी से निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। इसके बाद सागो को एक कटोरे में डालकर ठंडा होने दें। इस तरह से आम और सागो का मिश्रण तैयार हो जाएगा। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर इसके ऊपर थोड़ा दूध और बर्फ डालें, फिर इस पेय को परोसें।

Advertisement

#3 नारियल का दूध मिलाएं सागो के मिश्रण में थोड़ा नारियल का दूध डालें और अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। नारियल का दूध इस पेय को एक अलग ही स्वाद देता है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद नहीं है तो शक्कर की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और स्वाद में भी बढ़िया है। इस तरह आप अपने पेय को अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं।

Advertisement