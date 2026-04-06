बाजार से नहीं लाना पड़ेगा कोरियाई स्टाइल चिली ऑयल, जानें घर पर बनाने का तरीका

कोरियाई स्टाइल चिली ऑयल अपने खास स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है। यह तीखा तेल मोमो, नूडल्स और स्प्रिंग रोल से लेकर हर तरह के देसी व्यंजनों को भी जायकेदार बना देता है। इस लेख में हम आपको घर पर कोरियाई स्टाइल चिली ऑयल बनाने की सरल रेसिपी बताने जा रहे हैं। इस चिली ऑयल का उपयोग आप अपने खाने में तड़का लगाने, सलाद में डालने या स्नैक्स के साथ परोसने के लिए कर सकते हैं।

सामग्रियां चिली ऑयल बनाने के लिए जरूरी सामग्री कोरियाई स्टाइल चिली ऑयल बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो आपके रसोईघर में आसानी से मिल सकती हैं। इनमें सूखी लाल मिर्च का पाउडर यानि चिली फ्लेक्स, लहसुन, अदरक, प्याज, सफेद तिल, सोया सॉस, सिरका और तेल शामिल होंगे। आप चाहें तो इसमें और भी मसाले मिला सकते हैं, जैसे जीरा या धनिया पाउडर। इन सभी चीजों का सही अनुपात आपके चिली ऑयल को बेहतरीन बना देगा।

#1 तेल गर्म करें सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें। आप जैतून का तेल या कोई अन्य पसंदीदा तेल ले सकते हैं। ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो, क्योंकि इससे आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है और चिली ऑयल का स्वाद भी खराब हो जाएगा। मध्यम आंच पर तेल को गर्म करना चाहिए, ताकि सभी मसाले अच्छे से उसमें मिल सकें और उनका स्वाद भी बेहतरीन आए।

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#2 मसाले भूनें अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और प्याज डालकर भूनें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इससे चिली ऑयल को एक खास सुगंध मिलेगी, जो आपके व्यंजनों को और भी स्वादिष्ट बना देगी। इन मसालों को भूनते समय ध्यान रखें कि आंच ज्यादा तेज न हो, ताकि वे जलें नहीं, बल्कि अच्छे से पक जाएं। इसके बाद सूखी लाल मिर्च का पाउडर डालकर एक मिनट तक और पकाएं।

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#3 अन्य चीजें मिलाएं अब इसमें धीरे-धीरे सूखी लाल मिर्च पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें सफेद तिल डालकर कुछ सेकंड तक पकाएं, ताकि उसका स्वाद अच्छे से मिश्रण में मिल जाए। फिर इसमें सोया सॉस और सिरका डालकर अच्छी तरह मिलाएं। सभी चीजें मिलाने के बाद मिश्रण को 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से आपस में मिल जाएं और उनका स्वाद भी बेहतरीन हो जाए। इसमें आप अपनी पसंद के अन्य मसाले भी मिला सकते हैं।