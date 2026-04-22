घर पर आसानी से उगाई की जा सकती है कोहलरबी, जानिए कैसे

कोहलरबी एक पौष्टिक सब्जी है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-B6, फाइबर और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप अपने घर में सब्जियां उगाने का सोच रहे हैं तो कोहलरबी एक बढ़िया और बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कोहलरबी को उगाना काफी आसान है और इसकी देखभाल भी कम होती है। आइए जानते हैं कि कोहलरबी को घर पर आसानी से कैसे उगाया जा सकता है।

#1 सही जगह चुनें कोहलरबी के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे स्थान पर उगाना चाहिए जहां पर दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप मिल सके। अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो आप बालकनी या छत पर भी इसे उगा सकते हैं। इसके लिए आप बड़े गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पौधे की जड़ें अच्छी तरह से फैल सकें। ध्यान रखें कि कोहलरबी को गर्मी और धूप की जरूरत होती है।

#2 मिट्टी तैयार करें कोहलरबी के लिए उपजाऊ और अच्छी पानी निकलने वाली मिट्टी जरूरी होती है। इसके लिए आप बगीचे की मिट्टी में थोड़ी खाद मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गमले में कोहलरबी उगा रहे हैं तो गमले में मिट्टी भरने के बाद उसके नीचे छोटे-छोटे पत्थर डालें ताकि पानी अच्छे से निकल सके और पौधे की जड़ें सड़ें नहीं। इसके अलावा मिट्टी को हल्का नम रखें, लेकिन ज्यादा गीला न करें।

Advertisement

#3 बीज बोना कोहलरबी के बीज बोने के लिए सबसे पहले गमले या बगीचे की जमीन में छोटे-छोटे गड्ढे करें। इन गड्ढों में 1-2 इंच की गहराई तक बीज डालें। इसके बाद हल्की मिट्टी से उसे ढक दें। ध्यान रखें कि बीजों को बहुत गहरा न डालें क्योंकि इससे उनका अंकुरण धीमा हो जाएगा। बीज बोने के बाद रोज पानी दें ताकि मिट्टी नरम रहे। हालांकि इसे ज्यादा गीला भी न करें।

Advertisement

#4 नियमित देखभाल करें पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित देखभाल जरूरी होती है। समय-समय पर पौधे को पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। इसके अलावा हर 2-3 हफ्ते में पौधे को खाद दें ताकि उसे जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। अगर आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े लग जाएं तो नीम तेल का छिड़काव करें। इससे कीड़े-मकोड़े हट जाएंगे और पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा।