कोफ्ते को ग्रेवी में टूटने से रोकना

ग्रेवी में डालते ही कोफ्ते टूट जाते हैं? इन 5 तरीकों से हल होगी समस्या

लेखन सयाली 02:50 pm Sep 26, 202602:50 pm

क्या है खबर?

कोफ्ते की सब्जी बनाते समय कई लोग इस समस्या का सामना करते हैं कि कोफ्ता ग्रेवी में डालते ही टूट जाता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर कोफ्ते की सब्जी का स्वाद बढ़ा सकते हैं और इसे आसानी से बना सकते हैं।