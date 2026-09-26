ग्रेवी में डालते ही कोफ्ते टूट जाते हैं? इन 5 तरीकों से हल होगी समस्या
क्या है खबर?
कोफ्ते की सब्जी बनाते समय कई लोग इस समस्या का सामना करते हैं कि कोफ्ता ग्रेवी में डालते ही टूट जाता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर कोफ्ते की सब्जी का स्वाद बढ़ा सकते हैं और इसे आसानी से बना सकते हैं।
#1
सही आकार में कोफ्ता बनाएं
कोफ्ता बनाते समय उसका आकार बहुत जरूरी है। अगर कोफ्ते का आकार बहुत छोटा होगा तो वह जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि उसे पकाते समय ज्यादा घुमाना पड़ता है।
इसके लिए पहले मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं और फिर छोटे-छोटे गोले बनाएं, जो आकार में एक समान हों। इससे कोफ्ता पकाते समय एक जगह पर रहेगा और टूटेगा नहीं।
सही माप में बने कोफ्ते का स्वाद भी अच्छा होता है।
#2
तेल का सही इस्तेमाल करें
कोफ्ता बनाते समय तेल का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा तेल का इस्तेमाल करेंगे तो कोफ्ता टूट सकता है।
इसलिए, पहले कोफ्ते को हल्का-सा तल लें और फिर उसे ग्रेवी में डालें। इससे कोफ्ता टूटेगा नहीं और उसका स्वाद भी अच्छा रहेगा।
इसके अलावा अगर आप कम तेल का इस्तेमाल करेंगे तो यह सेहत के लिए भी अच्छा होगा और सब्जी का स्वाद भी बढ़िया लगेगा।
#3
मिश्रण को ठीक तरह से मिलाएं
कोफ्ता मिश्रण को मिलाते समय ध्यान दें कि उसमें ज्यादा पानी न डालें, क्योंकि इससे कोफ्ता टूट सकता है। इसके लिए बेसन या आटे का इस्तेमाल करें।
इससे मिश्रण गाढ़ा बनेगा और कोफ्ता टूटेगा नहीं। इसके अलावा मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री एकसाथ मिल जाएं और कोफ्ता पकाते समय टूटे नहीं।
सही मिश्रण बनाने से कोफ्ते का स्वाद भी बढ़िया होगा और वह ग्रेवी में नहीं टूटेगा।
#4
धीमी आंच पर पकाएं
कोफ्ता पकाते समय धीमी आंच पर पकाना बहुत जरूरी है, ताकि वह अंदर तक अच्छी तरह से पक सके और बाहर से जलने न पाए। तेज आंच पर पकाने से कोफ्ता जल सकता है या टूट सकता है।
धीमी आंच पर पकाने से कोफ्ते का स्वाद भी अच्छा रहेगा और वह ग्रेवी में नहीं टूटेगा। इसके अलावा धीमी आंच पर पकाने से सब्जी का स्वाद भी बढ़िया होगा और सेहत के लिए भी अच्छा होगा।
#5
ग्रेवी में कोफ्ता डालने का तरीका
ग्रेवी में कोफ्ता डालने का तरीका भी अहम होता है। पहले ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाएं और जब वह उबलने लगे तो उसमें तले हुए कोफ्ते डालें।
इससे कोफ्ता टूटेगा नहीं और उसका स्वाद भी अच्छा रहेगा। इस तरह इन तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपनी कोफ्ता करी को सही बना सकते हैं, बिना किसी परेशानी के।
अगली बार जब आप कोफ्ता करी बनाएं तो इन टिप्स को जरूर अपनाएं और इसका आनंद लें।