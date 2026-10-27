बच्चे को पाउडर लगाने से जुड़ी जरूरी बातें

बच्चे को पाउडर लगाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

लेखन अंजली 02:42 pm Oct 27, 202602:42 pm

क्या है खबर?

बच्चों की देखभाल करते समय माता-पिता कई चीजों का ध्यान रखते हैं। इनमें से एक है पाउडर का इस्तेमाल। पाउडर का उपयोग बच्चों की त्वचा को ताजगी देने और पसीने को सोखने में मदद करता है। हालांकि, पाउडर का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि बच्चे की त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे। आइए जानते हैं कि बच्चों के लिए पाउडर का उपयोग करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।