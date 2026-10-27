बच्चे को पाउडर लगाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
क्या है खबर?
बच्चों की देखभाल करते समय माता-पिता कई चीजों का ध्यान रखते हैं। इनमें से एक है पाउडर का इस्तेमाल। पाउडर का उपयोग बच्चों की त्वचा को ताजगी देने और पसीने को सोखने में मदद करता है। हालांकि, पाउडर का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि बच्चे की त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे। आइए जानते हैं कि बच्चों के लिए पाउडर का उपयोग करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
पाउडर का चयन करते समय रखें इन बातों का ध्यान
बच्चे के लिए पाउडर खरीदते समय उसकी सामग्री पर ध्यान दें। ऐसे पाउडर चुनें, जिनमें प्राकृतिक तत्व हों और किसी भी तरह के हानिकारक रसायन न हों।
टैल्कम पाउडर से बचें क्योंकि इसमें टैल्क नामक तत्व होता है, जो सांस की समस्या पैदा कर सकता है।
इसके बजाय मक्के के आटे पर आधारित पाउडर का चयन करें, जो सुरक्षित और प्राकृतिक होता है। इसके अलावा खुशबू वाले पाउडर लेने से भी बचें।
#2
नहाने के बाद ही पाउडर का करें इस्तेमाल
बच्चे की त्वचा को ताजगी देने के लिए पाउडर का इस्तेमाल नहाने के बाद करना चाहिए। नहाने से पहले पाउडर न लगाएं क्योंकि इससे त्वचा की स्वाभाविक नमी खत्म हो सकती है।
नहाने के बाद जब त्वचा हल्की गीली होती है, तब पाउडर लगाने से वह अच्छी तरह अवशोषित हो जाता है और त्वचा को सूखा और ताजगी भरा महसूस होता है। इससे पसीना भी आसानी से सोख लिया जाता है।
#3
सही मात्रा में ही लगाएं पाउडर
पाउडर लगाने की मात्रा बहुत जरूरी है। ज्यादा मात्रा में पाउडर लगाने से बच्चे की त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं या खुजली हो सकती है।
हमेशा जरूरत के हिसाब से ही पाउडर लगाएं। थोड़ी मात्रा में पाउडर लगाना ही काफी होता है ताकि वह अच्छी तरह फैल सके और पूरी तरह से अवशोषित हो जाए। इससे बच्चे की त्वचा सूखी रहती है और पसीना भी आसानी से सोख लिया जाता है।
#4
आंखों और मुंह से दूर रखें
पाउडर लगाते समय ध्यान रखें कि वह बच्चे की आंखों और मुंह से दूर रहे। अगर पाउडर आंखों में चला जाए तो जलन हो सकती है और मुंह में जाने पर असुविधा हो सकती है।
इसके लिए पहले हाथों पर थोड़ी मात्रा में पाउडर लें, फिर उसे धीरे-धीरे बच्चे की पीठ, गर्दन और अन्य हिस्सों पर लगाएं। इस तरह पाउडर सही तरीके से लगेगा और बच्चे की त्वचा भी सुरक्षित रहेगी।