सावन के दौरान उपवास रखने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं होगी कोई परेशानी
क्या है खबर?
सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान कई लोग उपवास रखते हैं। हालांकि, उपवास के दौरान कई लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिससे उन्हें कमजोरी, चक्कर आना और पेट से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए अगर आप इस बार सावन के दौरान उपवास रखने वाले हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी परेशानी के उपवास रख सकते हैं।
#1
उपवास के दौरान खाने का रखें ध्यान
उपवास के दौरान ऐसी चीजों का सेवन करें, जो आपको ऊर्जा प्रदान करें और आपको तरोताजा रखें। इसके लिए आप फलों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और लस्सी का सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप साबूदाना, आलू, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें भी खा सकते हैं। इसके साथ ही पानी का सेवन करते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।
#2
भरपूर आराम करें
उपवास के दौरान पर्याप्त आराम करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपको चक्कर आने, थकान और कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। इसके अलावा अगर आपको दिन में थोड़ी देर के लिए झपकी लेने का मौका मिल जाए तो जरूर लें।
#3
हल्का व्यायाम करें
उपवास के दौरान हल्का व्यायाम करना भी जरूरी है क्योंकि इससे न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आप तरोताजा भी महसूस करेंगे। आप चाहें तो इसके लिए योग या फिर कुछ हल्के स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम कर सकते हैं। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आपको सुस्ती नहीं होगी। इसके अलावा इससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा और आपको भूख कम लगेगी। इस तरह आप बिना किसी परेशानी के उपवास रख पाएंगे।
#4
धैर्य बनाए रखें
उपवास के दौरान धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जल्दबाजी करने से आपको चक्कर आ सकते हैं या फिर आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए अगर आपको भूख लगे तो धीरे-धीरे कुछ खाएं। इसके लिए आप पहले थोड़ा पानी पिएं और फिर फल खाएं। इसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ और खा सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा और आपको भूख कम लगेगी। धैर्य रखने से आप बिना किसी परेशानी के उपवास रख पाएंगे।
#5
शरीर की सुनें
उपवास के दौरान अपने शरीर की सुनें। अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो थोड़ा आराम करें या कुछ खा लें। इसके अलावा अगर आपको चक्कर आ रहा है तो तुरंत पानी पिएं और थोड़ी देर लेट जाएं। इससे आपका शरीर तुरंत ठीक हो जाएगा और आप फिर से सामान्य महसूस करेंगे। इस तरह आप बिना किसी परेशानी के उपवास रख सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान भी रख सकते हैं।