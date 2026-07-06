सावन के उपवास से जुड़ी ध्यान रखने योग्य बातें

सावन के दौरान उपवास रखने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं होगी कोई परेशानी

लेखन अंजली 09:51 am Jul 06, 202609:51 am

क्या है खबर?

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान कई लोग उपवास रखते हैं। हालांकि, उपवास के दौरान कई लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिससे उन्हें कमजोरी, चक्कर आना और पेट से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए अगर आप इस बार सावन के दौरान उपवास रखने वाले हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी परेशानी के उपवास रख सकते हैं।