नीलगिरी के तेल का इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये 5 बातें
क्या है खबर?
नीलगिरी का तेल एक खास तेल है, जो कई स्वास्थ्य लाभ देता है। यह न केवल शरीर को आराम देता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसके अलावा यह त्वचा और बालों की देखभाल में भी मदद करता है। हालांकि, नीलगिरी के तेल का उपयोग करने से पहले कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है ताकि इसका सही तरीके से उपयोग किया जा सके और इसके सभी लाभ मिल सकें।
#1
सही मात्रा में उपयोग करें
नीलगिरी के तेल का उपयोग करते समय सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करने से त्वचा पर जलन हो सकती है या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
इसलिए हमेशा निर्देशित मात्रा में ही इसका उपयोग करें। अगर आप इसे खुशबू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बूंदें ही काफी होती हैं। इसके अलावा इसे अन्य तेलों के साथ मिलाकर ही लगाएं।
#2
बच्चों और गर्भवती महिलाओं का रखें ख्याल
बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नीलगिरी के तेल का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
गर्भवती महिलाओं के लिए इसकी गंध से उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, इसलिए इसे सीधे न सूंघें। बच्चों की त्वचा पर लगाने से पहले इसे किसी अन्य तेल या क्रीम के साथ मिलाएं।
इसके अलावा बच्चों को नीलगिरी का तेल देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें ताकि कोई समस्या न हो।
#3
एलर्जी की जांच करें
अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो नीलगिरी के तेल का उपयोग करने से पहले अपनी एलर्जी की जांच जरूर कर लें।
कुछ लोगों को नीलगिरी के तेल से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर लाल चकत्ते या खुजली हो सकती है।
इसलिए पहले थोड़े से हिस्से पर इसका परीक्षण करें और अगर कोई समस्या न हो तो ही इसका उपयोग करें। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह भी लें।
#4
सही समय पर करें उपयोग
नीलगिरी के तेल का उपयोग करने का सही समय भी बहुत अहम होता है। रात के समय सोने से पहले इसका उपयोग करना बेहतर होता है क्योंकि इससे नींद अच्छी आती है और सुबह उठने पर ताजगी महसूस होती है।
इसके अलावा दिन के समय इसका उपयोग करने से सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए ही इसका उपयोग करें ताकि इसके सभी लाभ मिल सकें और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।
#5
संगत वस्तुओं का ध्यान रखें
नीलगिरी का तेल किसी अन्य तेल या क्रीम के साथ मिलाकर ही लगाना चाहिए। अकेले इसका उपयोग करने से त्वचा सूखी हो सकती है।
इसलिए इसे अन्य वस्तुओं के साथ मिलाकर ही लगाएं ताकि त्वचा को पूरा पोषण मिले। इसके अलावा नीलगिरी का तेल कभी भी आंखों में नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे जलन हो सकती है।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप नीलगिरी के तेल का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।