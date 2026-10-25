नीलगिरी के तेल का इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये 5 बातें

नीलगिरी के तेल का उपयोग करने का सही समय भी बहुत अहम होता है। रात के समय सोने से पहले इसका उपयोग करना बेहतर होता है क्योंकि इससे नींद अच्छी आती है और सुबह उठने पर ताजगी महसूस होती है।

इसके अलावा दिन के समय इसका उपयोग करने से सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए ही इसका उपयोग करें ताकि इसके सभी लाभ मिल सकें और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।