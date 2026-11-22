घरेलू फेस पैक बनाते समय सामग्री की ताजगी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पुराने या एक्सपायर हो चुके सामग्रियों का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा पर गलत असर पड़ सकता है।

हमेशा ताजे फलों, फूलों और अन्य सामग्रियों का ही उपयोग करें। इससे न केवल आपकी त्वचा को पोषण मिलेगा, बल्कि आप किसी भी तरह की परेशानी से भी बच सकेंगे।

ताजगी का ध्यान रखने से घरेलू फेस पैक का असर भी बेहतर होता है और आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है।