एनर्जी ड्रिंक पीने से पहले जान लें ये 5 बातें, होगा फायदा

एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है।

एक कैन एनर्जी ड्रिंक में लगभग 80-200 मिलीग्राम कैफीन हो सकता है, जो एक कप कॉफी से भी ज्यादा होता है।

ज्यादा कैफीन से नींद ना आना, घबराहट और दिल की धड़कन तेज हो सकती है। इसलिए एनर्जी ड्रिंक पीने से पहले उसकी कैफीन मात्रा को ध्यान से पढ़ें और सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें।