एनर्जी ड्रिंक पीने से पहले जान लें ये 5 बातें, होगा फायदा
क्या है खबर?
एनर्जी ड्रिंक्स एक लोकप्रिय पेय है, जो आपको ऊर्जा देने का दावा करती हैं। ये पेय कैफीन, शक्कर और अन्य चीजों से बने होते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इनमें क्या-क्या होता है? इस लेख में हम आपको एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में जरूरी जानकारियां देंगे, ताकि आप समझ सकें कि इनमें क्या-क्या होता है और किस तरह से ये आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं।
#1
कैफीन की मात्रा पर ध्यान दें
एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है।
एक कैन एनर्जी ड्रिंक में लगभग 80-200 मिलीग्राम कैफीन हो सकता है, जो एक कप कॉफी से भी ज्यादा होता है।
ज्यादा कैफीन से नींद ना आना, घबराहट और दिल की धड़कन तेज हो सकती है। इसलिए एनर्जी ड्रिंक पीने से पहले उसकी कैफीन मात्रा को ध्यान से पढ़ें और सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें।
#2
शक्कर की मात्रा जांचें
कई एनर्जी ड्रिंक्स में शक्कर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो वजन बढ़ना, डायबिटीज और दांतों की समस्याओं का कारण बन सकती है।
एक कैन एनर्जी ड्रिंक में लगभग 30 ग्राम तक शक्कर हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा है।
इसलिए जब भी आप कोई एनर्जी ड्रिंक खरीदें तो उसमें शक्कर की मात्रा जरूर जांच लें और कम शक्कर वाली या शक्कर रहित एनर्जी ड्रिंक का चुनाव करें।
#3
कृत्रिम स्वाद और रंग से बचें
कुछ एनर्जी ड्रिंक्स में कृत्रिम स्वाद और रंग मिलाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
ये कृत्रिम चीजें न केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं बल्कि एलर्जी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए जब भी आप एनर्जी ड्रिंक खरीदें तो उसमें कोई भी कृत्रिम चीज न हो, ऐसा सुनिश्चित करें।
प्राकृतिक चीजों से बनी एनर्जी ड्रिंक का चुनाव करें ताकि आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
#4
विटामिन्स और मिनरल्स का ध्यान रखें
कुछ एनर्जी ड्रिंक्स में विटामिन-B, विटामिन-C और मिनरल्स जैसे सोडियम पोटेशियम आदि मिलाए जाते हैं, जो आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
हालांकि, इनकी मात्रा सीमित होनी चाहिए ताकि शरीर को अतिरिक्त विटामिन्स-मिनरल्स का नुकसान न हो।
ऐसे एनर्जी ड्रिंक का चयन करें, जो आपके शरीर को जरूरी पोषण दे और ऊर्जा स्तर भी बढ़ाए। इसके अलावा इनकी मात्रा का ध्यान रखें ताकि कोई नुकसान न हो।
#5
स्वास्थ्य पर प्रभाव
एनर्जी ड्रिंक्स का अधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है जैसे नींद ना आना, घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना आदि। इसके अलावा ये पेय पाचन तंत्र पर भी बुरा असर डाल सकते हैं।
इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह लें। इस प्रकार समझदारी से एनर्जी ड्रिंक्स का चयन करके आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं।