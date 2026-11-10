अस्थमा इनहेलर का इस्तेमाल करने से जुड़ी बातें

अस्थमा के लिए इनहेलर का इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें

लेखन अंजली 01:52 pm Nov 10, 202601:52 pm

क्या है खबर?

अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर कई बार इनहेलर का सुझाव देते हैं। इनहेलर एक ऐसा उपकरण है, जिससे दवा सीधे फेफड़ों में पहुंचाई जाती है। इससे दवा जल्दी असर करती है और कम दुष्प्रभाव होते हैं। आइए आज हम आपको इनहेलर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।