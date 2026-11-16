ब्रेसिज लगवाने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, होगा फायदा
क्या है खबर?
दांतों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई लोग ब्रेसिज लगवाते हैं। यह एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है, जिसमें दांतों को सीधा किया जाता है। हालांकि, इससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए ताकि आप सही निर्णय ले सकें। ब्रेसिज लगवाने से पहले डॉक्टर से पूरी जानकारी लें और उनकी सलाह मानें। इसके अलावा अपने बजट और समय की योजना बनाएं। आइए आज हम आपको ब्रेसिज से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं।
#1
ब्रेसिज लगवाने की प्रक्रिया
ब्रेसिज लगवाने की प्रक्रिया में पहले डॉक्टर दांतों की जांच करते हैं और यह तय करते हैं कि आपके लिए कौन-सी प्रकार की ब्रेसिज सही रहेगी।
इसके बाद दांतों की सफाई की जाती है और फिर माउथ गार्ड का उपयोग करके दांतों को तैयार किया जाता है।
इसके बाद ब्रेसिज को धीरे-धीरे दांतों पर लगाया जाता है। यह प्रक्रिया कुछ घंटों तक चल सकती है, लेकिन इसके बाद आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है।
#2
दर्द और असुविधा
ब्रेसिज लगने के बाद आपको कुछ दिनों तक दर्द और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यह सामान्य है क्योंकि दांतों को नए तरीके से सेट किया जा रहा होता है।
डॉक्टर आपको दर्द कम करने की दवाइयां देने के साथ-साथ खाने में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं।
इसके अलावा ब्रेसिज लगवाने के बाद कुछ दिनों तक तरल आहार लेना बेहतर होता है ताकि दांतों पर ज्यादा दबाव न पड़े।
#3
खाने में सावधानी बरतें
ब्रेसिज लगवाने के बाद आपको कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, जो चिपचिपे या कठोर होते हैं क्योंकि इनसे ब्रेसिज टूट सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं।
इसके अलावा गर्म या ठंडा पेय पदार्थ भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये दांतों को संवेदनशील बना सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप मुलायम भोजन जैसे दही, पनीर, खिचड़ी आदि का सेवन करें ताकि दांतों पर कम दबाव पड़े और कोई असुविधा न हो।
#4
नियमित जांच कराएं
ब्रेसिज लगवाने के बाद नियमित रूप से डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है ताकि उनकी स्थिति सही बनी रहे और जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जा सकें।
यह प्रक्रिया हर महीने या 2 महीने में होती है, जिसमें डॉक्टर ब्रेसिज को ठीक करते रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही तरीके से काम कर रही हों।
इसके अलावा डॉक्टर आपको सफाई और देखभाल के बारे में भी मार्गदर्शन देते हैं ताकि दांत स्वस्थ रहें।
#5
समय की योजना बनाएं
ब्रेसिज लगवाने में समय लगता है, इसलिए आपको पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए कि कब तक इन्हें लगवाना है।
आमतौर पर यह प्रक्रिया 6 महीने से लेकर 2 साल तक चल सकती है।
इसके अलावा ब्रेसिज हटाने के बाद भी रिटेनर पहनना पड़ता है, ताकि दांत अपनी नई स्थिति में स्थिर रहें।
इस प्रकार ब्रेसिज लगवाने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है ताकि प्रक्रिया सफल हो सकें।