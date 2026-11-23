केराटिन ट्रीटमेंट कराने से पहले ध्यान रखें ये बातें

केराटिन ट्रीटमेंट कराने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, होगा फायदा

लेखन अंजली 06:12 pm Nov 23, 202606:12 pm

क्या है खबर?

बालों को चमकदार और मुलायम बनाने के लिए कई लोग केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें बालों में केराटिन प्रोटीन डाली जाती है। इससे बालों की बनावट और सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। हालांकि, यह ट्रीटमेंट काफी महंगा होता है और इसके बाद कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आइए आज हम आपको केराटिन ट्रीटमेंट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिनसे आपको इस प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी।