केराटिन ट्रीटमेंट कराने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, होगा फायदा
क्या है खबर?
बालों को चमकदार और मुलायम बनाने के लिए कई लोग केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें बालों में केराटिन प्रोटीन डाली जाती है। इससे बालों की बनावट और सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। हालांकि, यह ट्रीटमेंट काफी महंगा होता है और इसके बाद कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आइए आज हम आपको केराटिन ट्रीटमेंट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिनसे आपको इस प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी।
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केराटिन ट्रीटमेंट क्या है?
केराटिन ट्रीटमेंट एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें बालों में प्राकृतिक प्रोटीन केराटिन डाला जाता है।
यह प्रक्रिया बालों को मजबूत, मुलायम और चमकदार बनाती है। इसमें गर्मी का उपयोग करके केराटिन प्रोटीन को बालों में लॉक किया जाता है, जिससे वे सीधे और उलझने से मुक्त रहते हैं।
हालांकि, यह ट्रीटमेंट काफी समय लेती है और इसके बाद कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसलिए इसे कराने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है।
#2
केराटिन ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है?
केराटिन ट्रीटमेंट कराने के लिए सबसे पहले बाल धोकर साफ किया जाता है, फिर बालों में केराटिन प्रोटीन लगाया जाता है।
इसके बाद बालों पर गर्म आयरन चलाया जाता है ताकि प्रोटीन अच्छे से सेट हो जाए। इस प्रक्रिया में लगभग 2-3 घंटे का समय लग सकता है। इसके बाद बालों को धोकर सीधे किया जाता है और फिर स्टाइल किया जाता है।
इस प्रक्रिया के बाद बालों को धोने और स्टाइल करने के तरीके बदल जाते हैं।
#3
केराटिन ट्रीटमेंट के फायदे
केराटिन ट्रीटमेंट से बाल मुलायम, चमकदार और उलझने से मुक्त रहते हैं।
यह खासतौर से घुंघराले या उलझे हुए बालों वालों के लिए फायदेमंद होता है, जो हमेशा सीधे और स्टाइलिश दिखना चाहते हैं। इसके अलावा यह प्रक्रिया बालों की गहराई तक जाती है और उन्हें पोषण देती है। इससे बाल मजबूत होते हैं और टूटने की संभावना कम होती है।
केराटिन ट्रीटमेंट से बालों की बनावट में सुधार होता है और वे स्वस्थ दिखते हैं।
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केराटिन ट्रीटमेंट के नुकसान
केराटिन ट्रीटमेंट के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले रसायन से सिरदर्द, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए इसे कराने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
इसके अलावा यह प्रक्रिया काफी महंगी होती है और इसके बाद कुछ समय तक सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे कि बालों को सल्फेट मुक्त शैंपू से धोना और हीट स्टाइलिंग से बचना आदि।
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केराटिन ट्रीटमेंट कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
केराटिन ट्रीटमेंट कराने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जैसे कि क्या आपके बालों पर यह प्रक्रिया सही रहेगी? क्या आपके बाल पहले से ही कमजोर तो नहीं हैं?
क्या आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि यह प्रक्रिया काफी लंबी होती है?
इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही केराटिन ट्रीटमेंट कराने का फैसला करें ताकि आपको बेहतर परिणाम मिल सकें और किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।