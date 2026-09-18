शैंपू खरीदने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, होगा सही चयन

शैंपू खरीदने से पहले अपने बालों के प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। आपके बाल तैलीय, सूखे या मिश्रित प्रकार के हो सकते हैं।

तैलीय बालों वालों को ऐसे शैंपू का चयन करना चाहिए, जो अतिरिक्त तेल को हटाएं, जबकि सूखे बालों वालों को नमी देने वाले शैंपू का चयन करना चाहिए।

मिश्रित बालों वालों के लिए संतुलित पीएच वाले शैंपू बेहतर होते हैं।

इसके अतिरिक्त अगर आपके बाल रंगे हुए हैं तो रंग सुरक्षित शैंपू का चयन करें।