गर्मियों के दौरान भूख हो जाती है कम या ज्यादा, जानिए ऐसा होने के कारण

गर्मियों के दौरान कई लोगों की भूख में बदलाव देखने को मिल सकता है। कई लोगों को गर्मियों में कम भूख लगती है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें गर्मियों में ज्यादा भूख लगती है। इस बदलाव का मुख्य कारण है कि गर्मियों में तापमान में बढ़ोतरी की वजह से शरीर की ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ जाती है, जिससे भूख में बदलाव हो सकता है। आइए गर्मियों में भूख में बदलाव के कारण जानते हैं।

कारण गर्मियों में भूख में बदलाव का कारण गर्मियों में भूख में बदलाव का मुख्य कारण शरीर का तापमान है। गर्मियों में तापमान में बढ़ोतरी के कारण पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे भूख में कमी आ जाती है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें गर्मियों में ज्यादा भूख लगती है। इसका कारण है कि गर्मियों में शरीर की ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ जाती है, जिससे भूख में बदलाव हो सकता है। गर्मी का असर हर किसी पर अलग होता है।

कम भूख गर्मियों में कम भूख लगने पर क्या करें? अगर आपको गर्मियों में कम भूख लगती है तो आपको अपने खाने में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जो आसानी से पच जाएं और शरीर को ठंडक पहुंचाएं। उदाहरण के लिए, आप अपने खाने में तरबूज, खरबूजा, खीरा और टमाटर जैसी सब्जियां और फलों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खाने में दही और नारियल पानी आदि को भी शामिल कर सकते हैं।

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ज्यादा भूख गर्मियों में ज्यादा भूख लगने पर क्या करें? अगर आपको गर्मियों में ज्यादा भूख लगती है तो आप अपने खाने में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जिनमें प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में हो। इसके लिए आप अपने खाने में पनीर, मटर, दाल, चना, राजमा, छोले, सोयाबीन, काबुली चना, मूंगफली, काजू और बादाम आदि को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खाने में हरी सब्जियों को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये हरी सब्जियां भी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं।

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