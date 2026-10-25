स्टेनलेस स्टील बनाम एल्युमिनियम: जानिए इनमें से किस धातु के बर्तन खरीदना है बेहतर

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना पकाने के दौरान गर्मी को बनाए रखने की क्षमता कम होती है। साथ ही इन बर्तनों को गर्मी पर रखने के बाद इन्हें पकड़े रखना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से इन्हें पकड़ने के लिए हैंडल की जरूरत होती है।

इसके अतिरिक्त स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना पकाने के लिए ज्यादा तेल की जरूरत हो सकती है। इन बर्तनों को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।