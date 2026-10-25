स्टेनलेस स्टील बनाम एल्युमिनियम: जानिए इनमें से किस धातु के बर्तन खरीदना है बेहतर
क्या है खबर?
आजकल बाजार में स्टेनलेस स्टील के बर्तन काफी लोकप्रिय हो गए हैं। इनमें खाना पकाने से लेकर सर्विंग तक की चीजें शामिल हैं। इन बर्तनों की मांग इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ये टिकाऊ होने के साथ-साथ देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। हालांकि, इनकी तुलना में एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल भी काफी लोग करते हैं। आइए जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों में क्या अंतर है।
फर्क
स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों का फर्क
स्टेनलेस स्टील के बर्तन क्रोमियम और निकल के मिश्रण से बने होते हैं, जो इन्हें जंग और जंग से बचाते हैं।
दूसरी ओर एल्युमिनियम के बर्तन हल्के होते हैं और गर्मी को जल्दी से फैलाते हैं, जिससे खाना जल्दी पकता है।
हालांकि, इनकी मोटाई कम होती है, जिससे ये जल्दी खरोंच सकते हैं, वहीं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की मोटाई ज्यादा होती है, इसलिए ये लंबे समय तक चलते हैं।
फायदे
स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के फायदे
स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना पकाने से कोई हानिकारक तत्व नहीं मिलते हैं। ये बर्तन जंग से मुक्त होते हैं, जिस वजह से इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
इनकी देखभाल करना भी आसान है क्योंकि इन्हें बस गर्म पानी और साबुन की जरूरत होती है।
इसके अलावा इन बर्तनों का आकार और डिज़ाइन कई विकल्पों में उपलब्ध है, जिससे आप अपनी रसोई के लिए सही बर्तन चुन सकते हैं।
कमियां
स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की कमियां
स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना पकाने के दौरान गर्मी को बनाए रखने की क्षमता कम होती है। साथ ही इन बर्तनों को गर्मी पर रखने के बाद इन्हें पकड़े रखना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से इन्हें पकड़ने के लिए हैंडल की जरूरत होती है।
इसके अतिरिक्त स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना पकाने के लिए ज्यादा तेल की जरूरत हो सकती है। इन बर्तनों को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।
फायदे
एल्युमिनियम के बर्तनों के फायदे
एल्युमिनियम के बर्तन हल्के होते हैं और गर्मी को जल्दी से फैलाते हैं, जिससे खाना जल्दी पकता है। इनकी मोटाई कम होने के कारण ये सस्ते होते हैं।
इसके अलावा इन बर्तनों का आकार और डिज़ाइन कई विकल्पों में उपलब्ध है, जिससे आप अपनी रसोई के लिए सही बर्तन चुन सकते हैं।
इन बर्तनों की देखभाल करना भी आसान है क्योंकि इन्हें बस गर्म पानी और साबुन की जरूरत होती है।
कमियां
एल्युमिनियम के बर्तनों की कमियां
एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने के लिए खट्टे तत्वों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इन बर्तनों में धातु मिल सकती है, जिससे सेहत पर असर पड़ सकता है।
इसके अतिरिक्त इन बर्तनों की मोटाई कम होती है, जिससे ये जल्दी खरोंच सकते हैं।
इन बर्तनों की देखभाल करना भी उतना आसान नहीं होता है और इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।