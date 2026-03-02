अपने बालकनी गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं चेरी टमाटर, जानिए तरीका

चेरी टमाटर छोटे आकार के मीठे और रसीले होते हैं, जो सलाद, सूप या नाश्ते के लिए बेहतरीन हैं। इनकी खेती करना आसान है और इन्हें आप अपनी बालकनी पर भी उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ सरल सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप अपनी बालकनी पर चेरी टमाटर की खेती शुरू कर सकते हैं। सही मिट्टी, धूप, पानी और खाद का उपयोग करके आप भी अपने घर पर ताजे और स्वादिष्ट चेरी टमाटर उगा सकते हैं।

#1 सही मिट्टी का चयन करें चेरी टमाटर की खेती के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। ऐसी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसमें पानी अच्छी तरह से निकल सके और पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में हों। आप बागवानी केंद्र से तैयार मिट्टी खरीद सकते हैं या घर पर ही खाद बना सकते हैं। इसके लिए सूखी पत्तियों, खाद और मिट्टी को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें, जो टमाटर के पौधों के लिए उपयुक्त होगा।

#2 पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए चेरी टमाटर के पौधों को अच्छी बढ़त के लिए हर दिन कम से कम 6-8 घंटे धूप की जरूरत होती है। इसलिए अपने पौधों को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें पर्याप्त धूप मिल सके। अगर आपकी बालकनी उत्तर या पूर्व दिशा की ओर है तो यह सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि यहां सुबह की धूप मिलती रहती है, जो टमाटर के पौधों के लिए फायदेमंद होती है।

#3 नियमित रूप से पानी दें चेरी टमाटर के पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखें कि पौधे अधिक गीले न हों क्योंकि इससे उनकी जड़ें सड़ सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह और शाम दोनों समय हल्का पानी दें। बारिश के मौसम में पौधों को प्राकृतिक जल स्रोतों से भी नमी मिलती रहती है, जिससे उनकी बढ़त सही रहती है। इसके अलावा आप स्प्रे बोतल का उपयोग करके भी पौधों में नमी बनाए रख सकते हैं।

#4 खाद का उपयोग करें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए समय-समय पर खाद डालना चाहिए। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या प्राकृतिक खाद सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये पौधों को प्राकृतिक तरीके से पोषण देते हैं। महीने में एक बार इनका उपयोग करें ताकि आपके चेरी टमाटर पौधे स्वस्थ रहें और अच्छी पैदावार दें। खाद डालने से मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और पौधों की बढ़त में सुधार होता है।