विदेश यात्रा से पहले बजट के मुताबिक अपने खर्चों को ऐसे बाटें, कम होगा खर्च

अगर आप विदेश यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको पहले अपने बजट को सही ढंग से बांटना चाहिए। इसके लिए आपको यात्रा से जुड़े सभी खर्चों का अनुमान लगाना होगा। इसके बाद उन खर्चों को प्राथमिकता के अनुसार बांटे। इसके अलावा आप यात्रा के दौरान किन-किन चीजों पर कितना खर्च कर सकते हैं, इस बारे में भी पहले से ही निर्णय ले लें। आइए जानते हैं कि विदेश यात्रा में किस-किस चीज पर कितना खर्च करना चाहिए।

#1 हवाई यात्रा का खर्च विदेश जाने के लिए आपको सबसे पहले हवाई टिकट की बुकिंग करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले अपने बजट में हवाई टिकट के लिए अलग से जगह बनाएं। इसके अलावा हवाई टिकट बुक करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि टिकट कम कीमत में मिलें। इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करने वाली वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से टिकट खरीदने पर आपको काफी कम कीमत पर टिकट मिल सकते हैं।

#2 रहने की व्यवस्था विदेश में रहने के लिए आपको होटल या फिर किसी गेस्ट हाउस या हॉस्टल की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए अपने बजट में रहने के खर्च के लिए अलग से जगह बनाएं। यहां यह भी पता करें कि आप किस तरह के कमरे में रहना चाहते हैं और उसकी कीमत कितनी है। इसके अलावा यह भी पता करें कि होटल या गेस्ट हाउस में किन सुविधाओं का उपलब्ध होना जरूरी है।

Advertisement

#3 खाने का खर्च विदेश में खाने के लिए भी आपको पहले से ही पैसे अलग निकालकर रख लेने चाहिए। इसके लिए आप उस देश के खान-पान के बारे में पहले से ही पता कर लें, जिस देश में आप घूमने जा रहे हैं। इसके अलावा उस देश के खाने की कीमतों का भी पता कर लें। आजकल कई ऐसी वेबसाइट और ऐप हैं, जिनकी मदद से आप वहां के खाने के बारे में जान सकते हैं।

Advertisement

#4 घूमने के लिए खर्च विदेश में घूमने के लिए आपको वहां की स्थानीय यात्रा व्यवस्था का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके लिए भी अपने बजट में अलग से जगह बनाएं। आजकल कई ऐसी वेबसाइट और ऐप हैं, जिनके जरिए आप वहां की स्थानीय यात्रा व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा वहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में भी पता कर सकते हैं। पहले से ही उन जगहों के टूर आदि के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है।