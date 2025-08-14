त्योहारों पर बनाएं स्वादिष्ट पोटली समोसा, जानिए रेसिपी

त्योहारों का समय आ गया है और ऐसे में अगर आप अपने मेहमानों को कुछ नया और स्वादिष्ट खिलाना चाहते हैं तो पोटली समोसा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। आइए आज हम आपको पोटली समोसा बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

सामान पोटली समोसे के लिए जरूरी सामान पोटली समोसा के लिए आपको 2 कप मैदा, 1/2 कप उबले हुए आलू, 1/4 कप मटर, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 1/4 कप कटे हुए मेवे, 1/2 कप ब्रेड के चूरे, 1/2 कप पानी और तेल (तलने के लिए) की जरूरत होगी। इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी मिला सकते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले बनाएं समोसों का आटा पोटली समोसा के लिए सबसे पहले आटा तैयार करना होगा। इसके लिए एक बर्तन में मैदा, थोड़ा नमक और 2 बड़े चम्मच तेल मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। गूंथने के बाद आटे को एक गीले कपड़े से ढककर 20-30 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह सेट हो सके और मुलायम हो जाए। इस दौरान आटे को ढकने से यह सूखने से बच जाएगा और इसे बेलना आसान हो जाएगा।

स्टेप-2 अब तैयार करें समोसे का भरवान भरवानके लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें। इसके बाद इसमें उबले हुए आलू, मटर, हरा धनिया, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह सूखा न हो जाए और पानी न सूख जाए। मिश्रण तैयार होने पर इसे ठंडा होने दें, फिर इसमें कटे हुए मेवे मिला दें ताकि भराई का स्वाद और भी बढ़ जाए।

स्टेप-3 ऐसे दें पोटली समोसों को आकार अब गूंथे हुए आटे की लोई बनाकर उसे बेल लें, फिर इसमें भराई भरें और इसे पोटली के आकार में बांध दें। इसी तरह सारे पोटली समोसे तैयार कर लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें पोटली समोसे डालकर सुनहरा भूरा होने तक तलें। सभी पोटली समोसे इसी तरह तल लें। अब इन्हें गर्मागर्म परोसें और अपने मेहमानों से इसकी तारीफें बटोरें।