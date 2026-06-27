आटे को दूध से गूंथने के फायदे

आटे को पानी के बजाय दूध से गूंथें, बनेगा ज्यादा मुलायम और होंगे ये फायदे

लेखन सयाली 05:16 pm Jun 27, 202605:16 pm

क्या है खबर?

आटे को दूध से गूंथना एक पुरानी परंपरा है, जो न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। दूध में मौजूद पोषक तत्व आटे की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं और इसे अधिक स्वादिष्ट बनाते हैं। इस लेख में हम आटे को दूध से गूंथने के फायदे जानेंगे, जो आपके खाने को और भी बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि आटे को दूध से गूंथने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।