कीवी बनाम प्लम: इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए है ज्यादा फायदेमंद?

प्लम में विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-K और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है।

इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।

प्लम का सेवन पाचन को बेहतर बनाने, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक है।

इसके अलावा यह फल पानी की कमी से बचाने और त्वचा को निखारने में भी मदद कर सकता है।