पतंग उड़ाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, सुरक्षित रहेगा त्योहार का मजा
क्या है खबर?
पतंग उड़ाना एक ऐसा पारंपरिक खेल है, जो न केवल बच्चों को, बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, खासकर जब बात त्योहारों की आती है तो पतंग उड़ाने का अपना ही मजा होता है। हालांकि, इस दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और त्योहार का मजा भी खराब न हो। आइए आज हम आपको पतंग उड़ाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताते हैं।
#1
बिजली के तारों से रहें दूर
पतंग उड़ाते समय सबसे जरूरी बात है कि आपको बिजली के तारों से दूर रहना चाहिए। कभी भी अपनी पतंग को बिजली के तारों के करीब नहीं ले जानी चाहिए क्योंकि इससे करंट लगने का खतरा होता है। अगर आपकी पतंग बिजली के तारों पर चली गई है तो उसे खुद से निकालने की कोशिश न करें। इसके लिए स्थानीय बिजली विभाग को सूचित करें ताकि वे इसे सुरक्षित तरीके से निकाल सकें।
#2
बच्चों पर रखें नजर
अगर आप अपने बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहे हैं तो उनकी हर गतिविधि पर नजर रखें। बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए खुली जगह पर ले जाएं और उन्हें समझाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें बताएं कि वे कभी भी अकेले पतंग नहीं उड़ाएं और हमेशा किसी बड़े की निगरानी में रहें। बच्चों को धैर्यपूर्वक सिखाएं कि पतंग कैसे उड़ानी चाहिए और किस तरह से उसे संभाला जाना चाहिए।
#3
कांच के मांझे का इस्तेमाल न करें
पतंग के लिए अक्सर कांच के मांझे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे चाइनीज मांझा भी कहा जाता है। यह मांझा बहुत तेज होता है और इससे किसी को भी चोट लग सकती है इसलिए इस तरह के मांझे का उपयोग न करें। इसके बजाय आप पॉलिस्टर या नायलॉन के मांझे का इस्तेमाल करें, जो सुरक्षित होती है और किसी को चोट नहीं पहुंचाती। इन मांझे से पतंग उड़ाने में भी मजा आता है।
#4
खुले मैदान में उड़ाएं पतंग
पतंग उड़ाने के लिए हमेशा खुले मैदान या पार्क जैसी जगहें चुनें जहां कोई रुकावट न हो। गलियों या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पतंग उड़ाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहां लोग असावधान हो सकते हैं और किसी को चोट लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा खुली जगह पर आपकी पतंग आसानी से उड़ती है और आप उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। इस तरह आप सुरक्षित तरीके से त्योहार का मजा ले सकेंगे।