रसोई में इन 5 तरीकों से करें कम तेल का इस्तेमाल, होगा फायदा

तेल का इस्तेमाल भारतीय रसोई में आम है और इसका उपयोग कई व्यंजनों के स्वाद को बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि, सेहत के लिए तेल का ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप कम तेल में भी अपने खाने को स्वादिष्ट बना सकते हैं और आपकी सेहत पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा।

#1 तेल की मात्रा को करें कम खाना बनाते समय तेल की मात्रा को कम करना सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसके लिए आप अपने कढ़ाई या पैन को पहले गर्म करें और फिर उसमें थोड़ा-सा ही तेल डालें। इसके बाद सब्जियों या अन्य सामग्री को डालें और उन्हें अच्छी तरह से पकाएं। इस तरह से तेल की मात्रा कम हो जाएगी और आपका खाना भी स्वादिष्ट बनेगा। इससे आप बिना ज्यादा तेल के भी स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं।

#2 स्प्रे बोतल का करें इस्तेमाल स्प्रे बोतल का इस्तेमाल करके आप बहुत कम तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप एक खाली स्प्रे बोतल लें और उसमें थोड़ा-सा तेल डालें। अब इसे अच्छे से हिलाकर तैयार कर लें। जब आपको किसी चीज पर थोड़ा तेल चाहिए हो तो इस स्प्रे बोतल का इस्तेमाल करें। इससे आपको जरूरत के हिसाब से ही तेल मिलेगा और आपके खाने में ज्यादा तेल नहीं फैलेगा।

#3 ब्रश से फैलाएं अगर आपको लगता है कि स्प्रे बोतल से तेल फैलाना मुश्किल हो सकता है तो ब्रश की मदद से भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए एक पतला ब्रश लें और उसमें थोड़ा-सा तेल भर लें। अब इस ब्रश से अपने पैन या कढ़ाई के नीचे और किनारों पर हल्के हाथ से फैला लें। इससे आपको जरूरत के हिसाब से ही तेल मिलेगा और आपके खाने में ज्यादा तेल नहीं फैलेगा।

#4 तवे पर फैलाएं तवे पर थोड़ा-सा तेल फैलाकर उस पर सब्जियां या अन्य सामग्री रखें। इससे आपको जरूरत के हिसाब से ही तेल मिलेगा और आपके खाने में ज्यादा तेल नहीं फैलेगा। यह तरीका भी सेहत के लिए अच्छा है और खाने का स्वाद बढ़ाएगा। इसके अलावा इससे तवे पर जलने का खतरा भी कम हो जाता है। इस तरह से आप बिना ज्यादा तेल के भी स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। यह तरीका आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है।