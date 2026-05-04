गर्मियों में रसोई का तापमान हो सकता है नियंत्रित, बस अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
गर्मियों में रसोई का तापमान काफी बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण है कि रसोई में गैस का इस्तेमाल किया जाता है और गर्म तवे, कढ़ाई आदि भी गर्मी को बढ़ाते हैं। इस कारण खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, अगर रसोई को ठंडा रखने के लिए सही तरीके अपनाए जाएं तो गर्मियों में भी रसोई में काम करना आसान हो सकता है। आइए आज हम आपको इसके लिए कुछ तरीके बताते हैं।
#1
रसोई की खिड़कियों पर लगाएं जालीदार पर्दे
रसोई की खिड़कियों पर जालीदार पर्दे लगाने से ताजे हवा का प्रवेश हो सकता है। इससे रसोई में ठंडक बनी रहती है और कमरों में हवा का बेहतर संचार होता है। इसके लिए आप हल्के रंग के जालीदार पर्दे चुनें ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके और हवा भी। इन पर्दों को खोलकर आप रसोई में प्राकृतिक रोशनी का भी लाभ उठा सकते हैं। जालीदार पर्दे न केवल आरामदायक हैं, बल्कि देखने में भी अच्छे लगते हैं।
#2
रसोई में पौधे लगाएं
पौधे न केवल हवा को साफ करते हैं, बल्कि रसोई को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। कुछ पौधे जैसे एलोवेरा, तुलसी आदि विशेष रूप से गर्मियों में फायदेमंद होते हैं। इन पौधों को खिड़कियों के पास रखें ताकि इन पर सीधी धूप पड़े और इनकी बढ़त भी अच्छी हो सके। इसके अलावा ये पौधे रसोई में ताजगी और सुंदरता भी बढ़ाते हैं। इन्हें देखकर मन को सुकून मिलता है और रसोई का माहौल भी बेहतर बनता है।
#3
ठंडे पानी का करें छिड़काव
ठंडा पानी रसोई को तुरंत ठंडा कर सकता है। इसके लिए आप सुबह या शाम जब सूरज की रोशनी कम होती है, तब पानी छिड़क सकते हैं। इससे रसोई का तापमान काफी कम हो जाएगा और काम करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा इससे फर्श भी साफ रहता है और कीटाणुओं का प्रभाव कम होता है। यह तरीका न केवल आरामदायक है, बल्कि आपके रसोई के माहौल को भी बेहतर बनाता है।
#4
एयर कंडीशनर का करें उपयोग
अगर आपके पास एयर कंडीशनर है तो उसका सही उपयोग करना सीखें। इसे सही तापमान पर सेट करें ताकि ज्यादा ऊर्जा बर्बाद न हो और रसोई ठंडी रहे। एयर कंडीशनर का नियमित देखभाल कराना भी जरूरी है ताकि वह सही तरीके से काम करे। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई को गर्मियों में भी आरामदायक बना सकते हैं और खाना बनाना आसान हो जाएगा।